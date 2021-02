Zaradi hitrih testov zmeda in gneča

Dnevni delovni migranti od jutri brez negativnega testa

Vlada je zvečer prek družbenih omrežij sporočila, da ob prihodu iz držav članic ali schengenskega območja, ki imajo boljšo epidemiološko sliko (nižjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev), lahko določene izjeme vstopajo še naprej brez napotitve v karanteno in brez predložitve negativnega izvida testa na sars-cov-2.



To velja za:



dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja,



osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja,



državljana države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje,



osebo, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Vladni odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covid-19 je pri ljudeh v obmejnih občinah povzročil številne težave in nejevoljo, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko. Kljub dodatnemu, popoldanskemu terminu testiranja s hitrimi testi je v Novi Gorici še vedno velika gneča. Vlada je nato zvečer, najprej prek družbenih omrežij, sporočila, da je omilila odlok.»Stanje na točki za testiranje v Novi Gorici je zelo kaotično, ljudje so ogorčeni, jezni, da je bil sprejet odlok, ki zapoveduje, da morajo delovni migranti pridobiti negativen test na okužbo, da se lahko vrnejo v domovino, potem ko so zaključili z delom v tujini. Jezijo se zato, ker je ta odlok neživljenjski in je bil sprejet preko noči,« je za STA povedal namestnik poveljnika regijskega štaba CZ na Severno PrimorskoDodal je, da Zdravstveni dom Nova Gorica s trenutnimi viri, predvsem s kadrom, ni sposoben zadostiti vsem potrebam. Poleg testiranja občanov bodo v teh dneh dodatno testirali tudi šolnike, zato je ta dodatna velika skupina dnevnih delovnih migrantov zanje preveč.Hitrih testov naj bi imeli danes še dovolj, Vendramin pa ni mogel zagotoviti, da bodo vso veliko množico ljudi, ki je čakala, tudi res testirali. »Dekleta, ki danes opravljajo testiranja, so tukaj že ves dan, včeraj so bila na cepljenju, in danes preko celega dne delajo v pravih izrednih razmerah. Vprašanje je, koliko časa bodo še vzdržale take razmere in ali ne bodo dobesedno pregorele,« je opozoril.Eden razlogov za takšno gnečo pri testiranju je tudi ponedeljkov praznik. V Italiji imajo navaden delovni dan, zato bodo vsi delovni migranti že v ponedeljek potrebovali negativen test, če se bodo po delu želeli vrniti domov.Še v četrtek so v Novi Gorici opravili 112 hitrih testov, danes pa so jih ob sicer podvojenem času kar štirikrat več. Samo v dopoldanskem terminu so jih opravili 230 hitrih testov, v popoldanskem času naj bi bila številka podobna.Znova so bili na udaru tudi številni občani Goriških Brd, ki se prek italijanskega ozemlja, ker je pot za številne veliko krajša kot po slovenski strani, vsak dan vozijo na delo v Novo Gorico, Šempeter in okoliške kraje.Iz občine Brda in tamkajšnjega občinskega štaba CZ tako poročajo, da jih ljudje že ves dan obveščajo o opozorilih, ki so jih deležni ob policijskih kontrolah na slovenski strani meje, saj je zadnji vladni odlok začel veljati že danes. Zato bi morali vsi občani Brd pri ponovnem vstopu na ozemlje Slovenije že predložiti negativen test. Do njega pa lahko pridejo le v Novi Gorici, so sporočili iz regijskega štaba CZ.Dodaten termin za testiranje s hitrimi antigenskimi testi so zaradi novega odloka uvedli tudi v Zdravstvenem domu Ajdovščina.