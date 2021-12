Zaradi Janševih pisem uveden inšpekcijski postopek

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je zoper kabinet predsednika vlade po številnih prijavah posameznikov, ki v teh dneh prejemajo pisma predsednika vlade Janeza Janša o epidemiji in cepljenju, uvedla inšpekcijski postopek. Kot je sporočila, bodo morali pojasniti predvsem pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov naslovnikov pisma ter način obdelave in obveščanja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

»Gre za osnovne elemente z Evropsko uredbo o varstvu podatkov (GDPR) skladne obdelave osebnih podatkov, po katerih mora biti vsaka obdelava zakonita, poštena in transparentna,« je sporočila še informacijska pooblaščenka, na kar so se v kabinetu predsednika vlade odzvali z navedbo, da je predsednik vlade pismo poslal vsem polnoletnim državljanom brez kakršnekoli selekcije in brez vpogleda v evidence. Na vprašanja Dela niso odgovorili.

Po naših informacijah sicer pisma niso prejeli le državljani, pač pa tudi posamezniki, ki imajo v Sloveniji le začasno prebivališče.

Na Pošti Slovenije so nam potrdili, da so se v kabinetu predsednika vlade poslužili njihove storitve naslovljene direktne pošte, ki je komercialna storitev. »Pošta Slovenije je pošiljke dostavila na naslove, navedene na pošiljki,« so nam še pojasnili in torej potrdili, da so jim bazo podatkov dostavili.

Kot izhaja iz vprašanj informacijskega pooblaščenca, ki jih je objavil Janša, obstaja sum, da so se podatki za omenjeno pošiljanje pridobili iz podatka iz centralnega registra prebivalstva (CRP), ki je osrednja zbirka podatkov o državljanih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče Sloveniji in tudi tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji.

Janša je informativno pooblaščenko zaradi tega vnovič obtožil, da se bori proti preventivnim in zdravstvenim ukrepom za zajezitev epidemije.