Zaradi napačne presoje ob sedem milijonov

Če bi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije naročilo elektriko pri podjetju Gen-I julija letos za prihodnje leto, bi jo dobilo za 9.681.490 evrov (brez davka), pri Petrolu pa še nekoliko ceneje. Ker so zanjo povpraševali štiri mesece pozneje in se je cena v tem obdobju drastično zvišala, bi morali zdaj odšteti dobrih sedem milijonov evrov več. Na združenju so do zadnjega zgrešeno upali, da se bo cena znižala.