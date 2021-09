Zaradi okužb še vedno celotni razredi doma

Infografika Delo



Kadra ni

Staršem otrok do vključno petega razreda pripada nadomestilo zaradi višje sile, če otrok zaradi karantene ostane doma. Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pojasnjujejo, da enako velja, če otroku karantena ni odrejena, ker je covid-19 že prebolel, vendar so v karanteni vsi njegovi sošolci, šolanje pa je urejeno na daljavo. V praksi je težav na terenu veliko več, nekateri starši zelo težko dobijo dopust zaradi višje sile. V vrtcih in šolah pa se redčijo predvsem vrste zaposlenih.»Moj otrok je v razredu edini prebolevnik. Karantenske odločbe zato nima, pri delodajalcu pa ne dobim dopusta zaradi višje sile. Kaj v tem primeru lahko naredimo starši? Ali lahko pustim prvošolčka devet ur samega doma? Problem imajo predvsem starši, ki jim delodajalec ne more zagotoviti dela od doma. Kakšne so obveznosti šole? Največ težav bo očitno prav pri manjših šolah, kjer težko zagotovijo kader,« se sprašuje mati, ki ni želela ostati imenovana. Za njenega malega prebolevnika je potem šola našla rešitev in samo zanj organizirala pouk. Ko je razred zaključil karanteno, so bili v šoli tri dni, potem se je ponovilo, razlaga: »V podaljšanem bivanju se je pojavila okužba in spet so vsi, razen našega, doma. In tole lahko ponavljajo do konca leta!«Na ministrstvu za delo opozarjajo, da nadomestilo pripada skrbnikom, ki ne morejo na delo zaradi višje sile, ki je posledica otrokove karantene »ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca, šole«. Dodajajo, da mora zaposleni delodajalca o višji sili le ustrezno seznaniti. Veliko bi lahko rešili že s tem, če bi v karanteno pošiljali manj otrok, ne pa celotnih razredov, a epidemiološka stroka temu ni naklonjena, pravijo iz NIJZ: »Število potrjenih primerov resda upada, vendar je breme okužb v Sloveniji še visoko. Države, ki so uvedle skrajšanje karanten in/ali omejitev karanten na neposredne stike, učence pogosteje testirajo, stopnja precepljenosti učencev in učiteljev pa je višja.«Šole k temu različno pristopajo, da so razmere težke, razlaga tudi predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev: »Nekateri starši imajo težave s pridobivanjem višje sile, potem imamo pa tretjino otrok v šoli, dve tretjini pa doma. V karantenah so seveda tudi zaposleni, zato imamo velike težave s kadrom. V preteklem šolskem letu smo imeli dovoljenje za zaposlovanje študentov, sklep ministrice glede tega je potekel 31. avgusta in ga še ni podaljšala. Mi študente imamo, a ne vem, ali nam bodo plačilo za njihovo delo sploh povrnili. Ne vemo, kaj bo s specifikami, to so zaposlitve spremljevalcev in zaposlitve za dodatne ure podaljšanega bivanja. Za zdaj smo jih zaposlili, a če odobritve ne bo, bi jih morali odpuščati. Za vse to smo zaprosili že junija. Da bi ustrezno pripravili delo, bi morali odgovore imeti na začetku avgusta, a jih še danes nimamo.«Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenijeje poudarila, da imajo popolnoma enake težave tudi v vrtcih: »Veliko imamo bolniških odsotnosti, študentov pa ni več na trgu! Posebno težko bo po 1. oktobru, ko se bodo vrnili na fakultete, kjer bo letos pouk v živo. Otroci bodo tako tu, zaposlenih pa ne bo.« Z ministrstva za izobraževanje odgovore glede zaposlovanja študentov tudi v tem šolskem letu še čakamo.