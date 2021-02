Zaradi poročanj o napadih na novinarje premier napadel tujo novinarko

Na včerajšnje poročanje uglednega bruseljskega medija Politico o napadih slovenske vlade na medije se je premierodzval na način, ki je obtožbe o napadih na novinarje le potrdil.Novinarko in avtorico člankaje obtožil, da ji je bilo »naročeno, naj ne pove resnice«, zaradi česar naj bi po njegovih besedah citirala večinoma »anonimne vire s skrajne levice«. Janša je novinarki je verjetno poskušal zabrusiti še, da laže za preživetje, a se je zmotil in namesto lagati (angleško lying) napisal ležati (angleško laying).Na Janšev tvit se je odzvalo Združenje mednarodnega tiska. »Najostreje obsojamo ta neutemeljen in nesramen napad,« so zapisali.Politico je v včeraj objavljeni analizi na podlagi pogovorov s slovenskimi novinarji in tujimi opazovalci glede medijev v Sloveniji zapisal, da »napadi premiera Janeza Janše ustvarjajo ozračje strahu«. »Vodja ene najmanjših članic EU bije veliko kampanjo proti novinarjem, ki jih ne mara,« je zapisala Lili Bayer, ki ji je bilo nemudoma dano prav to okusiti na lastni koži.Navajanje neresnic je Politicu na twitterju očitalo tudi slovensko kulturno ministrstvo.