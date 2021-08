09.20 V Wuhanu po testiranju 11 milijonov prebivalcev našli 37 lokalnih prenosov okužbe

08.00 Zaradi različice delta v ZDA narašča število okužb med otroki

07.30 Zdravstveni strokovnjaki ZDA ponovno v podporo maskam in cepljenju

Doslej je od izbruha pandemije koronavirusa v ZDA umrlo 520 otrok, okužilo se jih je več kot 4,2 milijona. FOTO: Callaghan O'hare/Reuters

06.45 V Franciji v kavarne in restavracije odslej zgolj s covidnimi potrdili

V kitajskem Wuhanu, kjer se je spet pojavil novi koronavirus, so v manj kot tednu dni opravili testiranje vseh 11 milijonov prebivalcev. Do sobote so odkrili 37 lokalnih prenosov okužbe in 41 lokalnih asimptomatskih prenašalcev novega koronavirusa, je sporočil visoki predstavnik oblasti. V Wuhanu, ki velja za izvor novega koronavirusa, se je prejšnji teden po več kot letu dni brez virusa pojavilo novo žarišče okužb, zato so se odločili za testiranje vseh prebivalcev. Začeli so ga izvajati v torek, končali pa v nedeljo.Kot je na nedeljski novinarski konferenci pojasnil Li, so testirali tako rekoč vse prebivalce mesta. Testirali niso zgolj otrok, mlajših od šestih let, in študentov, ki so na poletnih počitnicah, je pojasnil. Pri testiranju je sodelovalo 28.000 zdravstvenih delavcev, ki so teste izvajali na približno 2800 mestih. Koronavirus so po domnevah oblasti v Wuhan prinesli delavci iz drugih regij. Pred tem so v mestu uspešno omejili širjenje virusa in bili uradno brez zabeleženih okužb tako rekoč leto dni.Agresivnejša različica koronavirusa delta povečuje število okužb, bolezni in smrti tudi med ameriškimi otroki, čeprav še vedno precej manj kot med odraslimi osebami. Za otroke, mlajše od 12 let, še ni na voljo cepiva, zdravstvene oblasti priporočajo maske, kar je postalo tudi politični problem. V ZDA se je doslej po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo že skoraj 35,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 617.000. V zadnjem tednu julija je število novih okužb otrok, mlajših od 12 let, v primerjavi s tednom prej naraslo za 85 odstotkov z manj kot 40.000 na skoraj 72.000.Od lanskega šolskega leta, ko je kot prevladujoča različica koronavirusa delta zamenjala alfo, je število novih primerov okužb pri otrocih do 17 let poskočili za 84 odstotkov. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so v zadnjem letu dni v bolnišnice zaradi koronavirusa sprejeli 45.000 otrok, starih do 17 let, zdaj pa jih sprejemajo povprečno po 200 na dan ali več kot 70 na dan več. V času od 10. do 31. julija je število hospitalizacij naraslo za 84 odstotkov, od 665 do 1224. Doslej je od izbruha pandemije koronavirusa v ZDA umrlo 520 otrok, okužilo pa se jih je več kot 4,2 milijona. Glede na skupno število mrtvih (617.000) to ni veliko, vendar pa je to dvakrat več, kot jih na leto umre zaradi navadne gripe, in direktorica CDCpoudarja, da je vsaka smrt otroka preveč.Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA (NIH)je v nedeljo pozval Američane, naj se nehajo prepirati okrog virusa, ki zahteva smrtne žrtve, in naj raje delajo vse, kar lahko, da rešijo življenja. To pomeni nošenje mask v zaprtih javnih prostorih, predvsem pa cepljenje proti koronavirusu. »To ni politična izjava ali napad na svoboščine. To je zdravstveni nasvet, ki rešuje življenja. Delitev okrog virusa, ki pobija ljudi, res ne potrebujemo,« je na televiziji ABC dejal Collins.Francozi morajo od danes covidno potrdilo predložiti tudi ob vstopu v kavarne, restavracije in medkrajevne vlake. Ukrep uvajajo kljub ostremu nasprotovanju prebivalcev. Francoske oblasti želijo z zakonom predvsem okrepiti zanimanje za cepljenje proti covidu.Julija sprejeti zakon, ki ga je v četrtek potrdil tudi francoski ustavni svet, določa, da morajo Francozi covidno potrdilo po novem predložiti tudi za restavracije, kavarne, določene trgovske centre, notranje letalske polete in potovanja z medkrajevnimi vlaki. Predložiti jih morajo tudi nenujni bolniki v zdravstvenih ustanovah ter obiskovalci tovrstnih ustanov in domov za ostarele.V skladu z dekretom predsednikamorajo sicer v Franciji že od 21. julija tovrstno potrdilo predložiti za vstop v kulturne ustanove, na športna tekmovanja in vse druge dogodke oziroma kraje, kjer se zbere več kot 50 ljudi.