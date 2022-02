Zaradi tretje osi pisala Janši

V nadaljevanju preberite:

Predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi Matic Tasič in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol sta na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila odprto pismo, v katerem ga pozivata k čimprejšnjemu sprejetju poroštvenega zakona za odsek tretje razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem.

»Za odsek Šentrupert–Velenje je državni prostorski načrt že sprejet in trasa je dokončna. Dars je za odsek odkupil že večino zemljišč. V izdelavi je projektna dokumentacija in novelacija presoje vplivov na okolje, pridobiva se okoljevarstveno dovoljenje. V drugi polovici leta naj bi bila oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja in objavljen javni razpis za ugotavljanje sposobnosti izvajalca. Začetek gradnje odseka pa je predviden takoj po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja,« sta v pismu Janši zapisala Tasič in Dermol ter nadaljevala, da si ob vseh teh postopkih ne morejo privoščiti zavlačevanja zaradi poroštva.