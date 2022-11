Zaradi vladne malomarnosti je Sportklub nad zakonom

Potem ko so slovenski televizijski gledalci julija ob odmevni tekmi košarkarske reprezentance Slovenije proti Hrvaški v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo večinoma ostali brez dostopa do prenosa tekme, saj je to prenašal le program Sportklub, ki dosega približno tretjino prebivalstva, je RTV Slovenija na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) naslovila pobudo za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi kršitev zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Slovenski zakon namreč zahteva, da so pomembnejši dogodki za televizijski prenos dostopni 75 odstotkom prebivalstva, Sportklub pa zaradi vezanosti na telekomunikacijskega ponudnika Telemach dosega le približno tretjino gledalcev. Akos je zato obvestila regulatorja v Luksemburgu, kjer je registriran izdajatelj programa SK Sport Klub 1 United Media, o kršitvi in ga pozvala naj ukrepa.

Luksemburški regulator je danes Akos obvestil, da luksemburških medijev slovenski zakon ne obvezuje, saj morajo biti nacionalni seznami pomembnejših dogodkov notificirani po posebnem postopku v skladu s 14. členom Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah in objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Brez tega za izdajatelje v drugih državah EU nacionalni seznami niso zavezujoči, so pojasnili iz Luksemburga in odklonili ukrepanje, saj zanj nimajo pravne podlage. Slovenija svojega seznama namreč ni notificirala in objavila v Uradnem listu EU, je sporočil luksemburški regulator.

V času spornega prenosa tekme je bil v veljavi seznam pomembnih športnih dogodkov, ki je bil sprejet leta 2019. Ta seznam sicer ni bil objavljen niti v slovenskem Uradnem listu, kar je porajalo dvome o njegovi veljavnosti, vendar objave zakon takrat še ni zahteval. Prenovljen seznam, sicer brez večjih sprememb, je vlada sprejela 15. septembra in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Očitno pa so tudi tokrat pozabili na Uradni list EU in s tem dve tretjini prebivalcev prikrajšali za možnost ogledov kvalifikacijskih tekem slovenske nacionalne reprezentance za svetovno prvenstvo v košarki.