Zaradi zamišljenih premestitev menda nejevolja

Majhni, agilni in strokovni

Po tem, ko je vlada prejšnji teden izdala odlok o ustanovitvi in nalogah vladne službe za digitalno preobrazbo, mora zdaj ministerv desetih dneh pripraviti še akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. »Pripravljen bo pravočasno,« zatrjuje in napoveduje, da bo ekipo sestavil predvsem s premestitvami v okviru javne uprave, saj mora biti – kot poudarja – služba v celoti vzpostavljena v najkrajšem možnem času.»Govoric, da nekateri ministri niso zadovoljni s tem, da bi službi za digitalno preobrazbo odstopili ljudi, ne poznam, so pa ministri, s katerimi sem zaradi narave mojega dela v aktivnejši komunikaciji, zelo kooperativni in naklonjeni preboju Slovenije, kar zadeva digitalizacijo,« pa odgovarja Andrijanič na naše informacije, da s premestitvami, ki jih načrtuje in s katerimi bo vzpostavil svojo ekipo, vsi v vladi – doslej so programe digitalizacije pripravljali na več ministrstvih – niso najbolj zadovoljni.Vladno službo za digitalno preobrazbo bo Andrijaniču predvidoma pomagal voditi tudi državni sekretar, ki bo po njegovih besedah predlagan v najkrajšem možnem času. Ni pa Andrijanič odgovoril na vprašanje, ali bo to postalz ljubljanske fakultete za upravo, ki je v času njegove predstavitve v državnem zboru sedel ob njem.To, s kom se bo obdal Andrijanič, bi lahko kazalo tudi na njegove nadaljnje politične načrte. Da ustanavlja novo politično stranko, je Andrijanič, ki velja za ambicioznega, za Delo zanikal. Za zdaj sicer spada v kvoto NSi, s katero ga na dosedanji poti ni nič povezovalo v političnem smislu, zato ni povsem presenetljivo, da ga za zdaj, ko še sestavlja svojo ekipo, po naših informacijah obkrožajo predvsem posamezniki iz SDS. Kot pojasnjuje, tudi njihov član doslej nikoli ni bil. Bo pa zato zanimivo videti, ali bo NSi plačeval prispevek od plače, ki ga stranki plačujejo njihovi funkcionarji.»Ekipa na ministrstvu bo majhna, agilna in strokovna, saj moramo v najkrajšem možnem času pripraviti vse potrebno za uresničevanje ukrepov, ki jih je junija predstavil strateški svet za digitalizacijo,« še napoveduje Andrijanič. S predvidenimi 40 ukrepi za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, gospodarstva in izobraževanja bodo po njegovih besedah poenostavili življenje ljudi in poslovanje podjetij. »Posebno pozornost bomo namenili digitalni vključenosti ranljivih skupin, vračanju slovenskih strokovnjakov iz tujine in krepitvi kibernetske varnosti,« je še napovedal.Začetek delovanja službe, ki naj bi spremljala in analizirala postopek digitalne preobrazbe ter usklajevala in izvajala posamezne projekte s tega področja, je skladno z odlokom o njeni ustanovitvi in nalogah predviden 1. avgusta.