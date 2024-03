Zaseg droge, vreden od devet do 32 milijonov evrov

Droga, ki so jo minuli četrtek odkrili policisti potapljači v podvodnem delu brazilske ladje, bi bila na črnem trgu vredna med devet in 32 milijonov evrov, je na današnji novinarski konferenci dejal pomočnik sektorja koprske kriminalistične policije Dejan Grandič. Šlo je za sedem paketov s skupno 206 kilogramov kokaina.

Osumljenca, ki sta v koprskem priporu, se v policijski preiskavi nista zagovarjala. Grozi jima od pet do 15 let zapora. Za zdaj po kriminalistovih besedah ni dokazov, da bi s prepovedanim tovorom imel kaj opraviti ladjar ali posadka ladje, ki ga je prevažala. Prav tako ne vedo, kam je bila droga namenjena.

Luč pod morsko gladino so minuli teden ponoči opazili mornarji na brazilski ladji, ki je v koprsko pristanišče pripeljala sojo.. Nemudoma so obvestili pristaniško varnostno službo in policijo. Stekla je akcija prijetja dveh potapljačev, 41-letnega Albanca in 36-letnega Brazilca. V pristanišče sta domnevno priplavala s podvodnimi skuterji preko izliva reke Rižane. Osumljenca se do tovora, ki je bil skrit v prostoru, namenjenem za dovod morske vode za hlajenje ladijskega sistema, na spodnjem delu ladje, nista uspela dokopati. Je pa to pozneje uspelo policistom, ki so tam zasegli sedem zavojev z belo snovjo, za katero se je v poznejši analizi izkazala, da je kokain.

»Varnostna služba je opazila gibanje oseb na varovanem območju, ta deluje 24 ur na dan 365 dni v letu, in je obvestila policijo,« je o dogajanju, ki je spominjalo na akcijski film Jamesa Bonda, skopo komentiral Grandič. Po njegovih besedah se je s tem izkazalo, da pristaniški varnostni sistem deluje.