Zaskrbljujoče: Večina nezadovoljnih s stanjem demokracije

V nadaljevanju preberite:

Mineva trideset let od sprejetja ustave, v kateri je v prvem in drugem členu zapisano, da je Slovenija demokratična republika ter pravna in socialna država. »Ustava je bila izraz pričakovanj, naslavljala je prihodnost in ne tega, kar smo zapuščali,« ob obletnici ocenjuje predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto.

Ob obletnici v anketi ugotavljamo, da je s spoštovanjem temeljnih načel naše 30 let stare ustave – Slovenija je demokratična, socialna, pravna država – več vprašanih nezadovoljnih kot zadovoljnih. Pri katerih vprašanjih so državljani najbolj kritični in kaj je vzrok za takšen rezultat? Samostojna država in demokratična ustava sta »otroka visoke politične kulture, v katerem sta prevladala dialog in sodelovanje, ne navkljub, ampak prav zaradi številnih, velikih, tudi globokih razlik,« je ob obletnici ocenil predsednik države Borut Pahor in pozval k renesansi konsenzualne politike.