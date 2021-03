Zaslišan nekdanji direktor podjetja, ki je dobavljajo kolčne proteze

FOTO: Leon Vidic/Delo

Parlamentarna preiskovalna komisija je glede nabav medicinske opreme v šempetrski bolnišnici danes zaslišala nekdanjega direktorja podjetja Primsell, ki je zavodu več let dobavljalo kolčne proteze. Med drugim je pojasnjeval, da je cene medicinskih pripomočkov določal proizvajalec, njegovo podjetje pa je temu pribilo sedem odstotkov.Preiskovalna komisija DZ preiskuje obdobje od začetka leta 2007 do konca leta 2018. Medtem ko se je v prvem delu osredotočila na področje otroške kardiologije, zdaj ugotavljanja odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Trenutno je pod njenim drobnogledom Splošna bolnišnica Nova Gorica.Danes so zaslišali nekdanjega direktorja podjetja Primsell Aleša Furlana, ki je članom preiskovalne komisije opisal sodelovanje s šempetrsko bolnišnico in nabavljanje medicinskih pripomočkov. Kot je dejal, je cene kolčnih protez, ki jih je Primsell dobavljal bolnišnici, določal italijanski proizvajalec ortopedskih pripomočkov Lima.Tem cenam so po Furlanovih besedah v podjetju pribili le sedem odstotkov za njihove stroške. Na vprašanje predsednice komisije in poslanke SDS K, ali je predstavnike Lime kdaj vprašal, po kakšnih cenah podjetje dobavlja v druge slovenske bolnišnice, je odvrnil, da ne. Je pa na osnovi zaupanja menil, da ima Primsell najboljšo ceno. Furmanova je ob tem opomnila, da so na podlagi podatkov iz bolnišnic ugotovili, da je Lima kolčne proteze Ortopedski bolnišnici Valdoltra neposredno dobavljala po 60 odstotkov nižji ceni, kot jih je Primsell šempetrski bolnišnici.Preiskovalna komisija je Furlanu naložila, naj predloži račune, na podlagi katerih so dobavo pripomočkov plačevali Limi. Do sedaj je komisija namreč pridobila le izpis prometa s cenami izdelkov v obliki tabele, prav tako ni uspela pridobiti nobene pogodbe med podjetjema Primsell in Limo, saj po njenih navedbah ne obstaja. Kot je danes pojasnil Furlan, je šlo za ustni dogovor o sodelovanju. »Trinajst let ni bilo nobene napake, šlo je za veliko zaupanje med nami in Limo. Ko se nekaj dogovorim, mora držati, ne potrebujem pisno,« je dejal.Furmanovo je še zanimalo, ali je v podjetju Primsell delal kdo, ki je bil hkrati zaposlen tudi v šempetrski bolnišnici. Furlan je pojasnil, da je bila to nekdanja vodja bolnišnične lekarne v šempetrski bolnišnici, ob prijavi na bolnišnične javne razpise pa ni zasledil, da bi sodelovala v postopkih naročanja. Če je bilo nezakonito, bi to po njegovem mnenju morali v bolnišnici takoj izpostaviti.Pred komisijo sta v začetku februarja že pričala njegov brat, nekdanji vodja Specializiranega državnega tožilstva, in njegova žena. Tako kot njen mož, je tudi ona pojasnjevala, da je cene medicinskih pripomočkov določal proizvajalec in da iz prodaje kolčnih protez niso imeli velikih zaslužkov.Preiskovalna komisija bo ponovno zasedala v petek, ko je predvideno soočenje dveh nekdanjih direktorjev šempetrske bolnišnice,in. Tako Žiberna kot Fikfakova sta članom komisije v januarju že pojasnjevala, kako so v njunih mandatih tekli postopki javnega naročanja pri nabavah medicinske opreme, odgovarjala pa sta tudi na vprašanja o aferi z domnevno preplačanimi kolčnimi protezami.