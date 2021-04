Zastoji na meji s Hrvaško

Zaradi tehničnih težav hrvaških mejnih organov nastajajo zastoji pri prestopanju slovensko-hrvaške meje, so sporočili z generalne policijske uprave.Trenutno je najdaljša čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje, kjer potniki za izstop iz države čakajo do ene ure, kolona tovornih vozil pa je dolga sedem kilometrov. Vozila so na odstavnem pasu, so zapisali na spletnem portalu prometno-informacijskega centra.Zastoj tovornih vozil proti Hrvaški je še na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje, kjer je kolona dolga približno dva kilometra in pol. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Slovenska vas, Obrežje, Bistrica ob Sotli, Gruškovje in Petišovci. Večinoma so čakalne dobe za izstop iz države do ene ure.Vsem potnikom, ki nameravajo prestopiti državno mejo z Republiko Hrvaško, policija predlaga, da stanje na mejnih prehodih in čakalne dobe predhodno preverijo na spletni strani prometno-informacijskega centra za državne ceste