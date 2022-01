Zastaranje kazenskega pregona kot nagrada

V nadaljevanju preberite:

Odbor državnega zbora za pravosodje je s sedmimi glasovi za in šestimi proti po skrajšanem postopku potrdil predlog dopolnitve kazenskega zakonika, ki ga je uradno vložila SNS, da se zastaralni roki za pregon gospodarskega kriminala skrajšajo. Temu ne le, da nasprotuje celo stroka, tudi odvetniki so začudeni. Vse glasnejši so očitki, da gre le za zaščito določenih oseb pred kazenskim pregonom.

Formalni zaplet je že pri opozorilu, da tovrstne spremembe ne sodijo v kazenski zakonik, temveč v zakon o kazenskem postopku. Odločno proti takšnim spremembam so tudi na vrhovnem državnem tožilstvu, medtem ko so celo iz odvetniških vrst prihajajo opozorila, da gre za nenavaden in nedorečen ukrep.

Pri predlogu zakona o dopolnitvi kazenskega zakonika gre po oceni vrhovnega tožilstva za »nepremišljen in vsebinsko neutemeljen, sploh pa konceptualno napačen poseg v materialno kazenskopravno zakonodajo, k nima niti podlage v statistični analizi podatkov o dolžini teka (pred)kazenskega postopka, niti o številu (pred)dolgih kazenskih postopkih, niti o okoliščinah, ki bi lahko bile razlog za slednje. Takšna materija se sicer obravnava v procesnem, ne pa v materialnem zakonu«.