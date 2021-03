ZD Velenje: Nobenega učitelja ni bilo v dežurno ambulanto

FOTO: Blaž Samec/Delo

Ravnatelj OŠ Mihe Pintarja Toledaje sinoči staršem sporočil, da danes pouka ne bo, ker ima zaradi reakcije na cepivo proti koronavirusu 26 učiteljev močne reakcije. Kot je pojasnil ravnatelj, v šoli nimajo zagotovljenih zadostnih kadrovskih zmožnosti za izpeljavo pouka. Za otroke od 1. do 3. razreda so v šoli zagotovili varstvo, a le do 13.30.V ZD Velenje so po besedah direktorjacepili 650 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, to so vsi, ki so se hoteli cepiti. Kot je dejal Šteharnik, neželenih učinkov niso sporočili od nikoder drugod.Po naših informacijah je težave zaradi cepljenja že sinoči zdravniku sporočila le ena oseba iz omenjene osnovne šole, Šteharnik je dejal, da iz OŠ Mihe Pintarja Toleda v ZD Velenje za zdaj še niso dobili nobene informacije o neželenih stranskih učinkih: »Sami smo zahtevali od šole, naj vsi učitelji, ki so ostali doma, pridejo k osebnemu zdravniku in poročajo o teh simptomih. To je namreč tudi za nas zelo pomembno. Cepili smo namreč veliko kroničnih bolnikov, pa o takih težavah niso poročali. Poleg tega sinoči ni bilo nikogar v dežurno ambulanto.« Dodal je, da je pri cepljenju neka reakcija boljša kot nobena: »Gre za običajne, kot je bolečina na mestu vboda, slabo počutje, tudi vročina. In zaradi vročine seveda ostaneš doma. V večini primerov pa mine v 24 urah.«Šteharnik je dejal, da vsi ti zapleti vplivajo tudi na prihodnje cepljenje: »Ogromno je odpovedi. Pravzaprav je to najbolj žalostno, ker kaže, da bomo imeli epidemijo ves čas. Morda nas res le cepilni list za Hrvaško še reši.«