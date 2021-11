6.50 V Avstriji odslej pravilo PC

V Avstriji zaradi skokovitega povečanja novih okužb z novim koronavirusom zaostrujejo ukrepe za preprečevanje širjenja tega virusa. Od danes tako za dostop do večine področij javnega življenja velja pravilo PC, kar pomeni, da so storitve na voljo le tistim, ki so covid-19 preboleli ali so proti njemu cepljeni, ne pa več tudi testiranim.

Kot je v petek odločila avstrijska vlada, velja pravilo PC povsod tam, kjer je doslej veljalo pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani), torej za starejše od 12 let med drugim za obisk gostinskih lokalov, kulturnih in športnih ustanov, prireditev z več kot 25 osebami ter za koriščenje storitev, kot je na primer frizer.

6.30 ZDA odpirajo meje za cepljene potnike iz tujine

ZDA danes znova odpirajo meje za vse potnike iz tujine, ki so cepljeni proti covidu-19. S tem se po letu in pol končuje prekinitev potovanj v ZDA iz večjega dela sveta, vključno z EU, Kitajsko in Indijo. Ameriške oblasti bodo priznale cepljenje s cepivi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Poleg cepiv Pfizerja, Moderne in Johnson & Johnsona, ki jih uporabljajo v ZDA, so to še cepiva AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac in Covishield. Velja tudi več izjem, med drugim za mlajše od 18 let, ki se jim ni treba cepiti, morajo pa predložiti največ 24 ur star negativen test na novi koronavirus; velja tudi hitri antigenski test. Negativen test bo obvezen tudi za odrasle cepljene potnike, a bo lahko star tri dni.

6.00 Od danes strožji ukrepi za zajezitev širjenja covida-19

V skladu z najnovejšim vladnim odlokom so od danes v veljavi številni strožji ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja covida-19. Ti zajemajo znižanje starostne meje za izpolnjevanje pogoja PCT na 12 let, omejitev obratovalnega časa gostinskih lokalov, prepoved zbiranja izven družinskega kroga ter obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih.