ZDA se vidijo kot favorit v tekmi za gradnjo drugega bloka

ZDA že dlje časa kažejo zanimanje za sodelovanje pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. To je potrdila tudi Aleshia Duncan, namestnica pomočnice ameriške ministrice za energijo, ki je Ljubljano obiskala v sklopu širše turneje po državah srednje in vzhodne Evrope. V intervjuju za Delo je spregovorila o vse tesnejših odnosih med Evropo in ZDA na energetskem področju ter pripravljenosti ameriške vlade, da pred načrtovanim referendumom sodeluje v javni razpravi o širitvi uporabe jedrske energije v Sloveniji.