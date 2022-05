Zdaj še bolj učinkovito nad bralne težave otrok

Branje je zapletena kognitivna veščina, ki je nekateri otroci ne zmorejo. Posledice slabe pismenosti so izjemno hude. Z besedili se tako ali drugače srečujemo na vsakem koraku in če ne beremo hitro in spretno, to predstavlja oviro tako za poklicno pot, kot za udejstvovanje v družbi nasploh, pravi Ursula Lavrenčič, vodja projekta Kobi, v sklopu katerega so razvili najnovejši mobilni eBralnik Kobi 2.0, ki bo v pomoč otrokom z disleksijo ali s težavami pozornosti, oziroma vsem, ki jim povezovanje črk povzroča težave, dekodiranje pa se jim, kot pravi Lavrenčičeva, preveč »zatika«, da bi se besede lahko učinkovito usidrale.

Prva različica Kobijevega eBralnika sega tri leta nazaj. V zadnjem letu pa je doživel korenito prenovo. »Kobijeva ekipa je aplikacijo naredila uporabniku še bolj prijazno in povečala nabor knjig v prenovljeni knjižnici,« našteva Lavrenčičeva. Na voljo je 500 eKnjig v slovenskem in angleškem jeziku, sistem pa je naravnan tako, da otroku priporoča knjige glede na raven branja.

Lavrenčičeva pripoveduje: »Zaradi spremenjenega načina poučevanja v času korone se je populacija otrok, ki imajo z učenjem branja težave, še povečala, saj so mnogi slabše usvojili nekatere osnovne veščine. Sodoben način življenja, kjer otrokov svet zapolnjujejo neprestani močni audio-vizualni dražljaji, pa dodaja svoj lonček - otrok za trening branja ni motiviran, zdi se mu naporno in dolgočasno, zato se vaji upira.«

In pomoč?

Obarvani samoglasniki olajšajo branje. FOTO: Osebni arhiv Ursula Lavrenčič

Lavrenčičeva se sklicuje na raziskave ameriških znanstvenikov, ki so v zadnjih dvajsetih letih jasno dokazale, kako se najhitreje naučimo tekoče brati. Kobijevi snovalci so v tem, kako naj njihov eBralnik teorijo prenese v prakso, videli poseben izziv. eBralnik Kobi otroku ponudi besedilo v berlijivi obliki z velikimi črkami, primernimi razmaki in ozadjem ter z obarvanimi samoglasniki. Tehnika barvanja črk otroku z vizualno podporo pomaga, da lažje veže zloge v daljše besede, pojasnjuje Lavrenčičeva, in poudarja, da sta ključnega pomena za tekoče branje seveda tudi redna vaja in motiviran otrok. Tudi zato Kobijev eBralnik ponuja zabavne zgodbe primerne dolžine, urejene po stopnjah zahtevnosti, aplikacija pa šteje prebrane besede in čas bralnega treninga.