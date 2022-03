Zdravila in opremo po bolnišnici prevaža robot Devžej

V slovenjgraški bolnišnici pri transportu zdravil in opreme iz centralne lekarne na oddelek za bolnike s covidom-19 že tri tedne uporabljajo robota. Gre za prvega tovrstnega robota v zdravstvu v državi, ki bi mu jih v prihodnje radi dodali še od pet do osem za prevoz hrane, če bi želeli z roboti obvladati vso logistiko (poleg hrane in zdravil še perilo in odpadke), pa bi jih morali imeti ducat. Kupili jih bodo, če bodo za naložbo pridobili nepovratna evropska sredstva.

Robot je skupni produkt podjetij Viptronik (Slovenija), Sumetzberger (Avstrija) in Yujin Robot (Južna Koreja). Stanko Vrčkovnik iz Viptronika je dejal: »V primerjavi z roboti, ki jih uporabljajo v industriji, je ta nekaj posebnega. V industriji namreč lahko zaposlene seznaniš, kako se morajo obnašati, ko ga srečajo, v bolnišnici, kamor prihaja veliko ljudi, pa je to drugače.«

Janez Lavre, direktor slovenjgraške bolnišnice, je povedal, da gre za novost, ki bo zaposlene v transportu razbremenila težkega fizičnega dela. Naložba je vredna 159.000 evrov, bolnišnica jo je financirala sama.

Pelje lahko 250 kilogramov tovora

Bogdan Tušar, generalni direktor direktorata za razvoj zdravstvenega sistema na ministrstvu za zdravje, je izjavil, da slovenjgraška bolnišnica veliko vlaga v digitalizacijo in da ima na tem področju jasno vizijo razvoja. »Je na dobri poti, da postane sodobna bolnišnica, primerljiva z evropskimi,« je dejal.

Dvigalo, ki ga ne deli z nikomer, si pokliče sam in izbere želeno nadstropje. Sam odpre tudi vrata na oddelek, ko prispe na lokacijo, pa z zvočnimi in svetlobnimi signali sporoči, da je na cilju. FOTO: SB SG

Robot, ki so ga poimenovali Devžej, domuje v kletnem veznem hodniku med stavbama B in C, kamor se umakne po opravljeni nalogi. Na poti po bolnišnici se izogiba oviram, zato ni strahu, da bi koga povozil. Dvigalo, ki ga ne deli z nikomer, si pokliče sam in izbere želeno nadstropje. Sam odpre tudi vrata na oddelek, ko prispe na lokacijo, pa z zvočnimi in svetlobnimi signali sporoči, da je na cilju. Pelje lahko 250 kilogramov tovora.

Ko bodo v bolnici zaprli covidni oddelek – to naj bi se zgodilo prihodnji teden –, bo robot prevažal zdravila in opremo tudi na oddelek za travmatologijo in ortopedijo, kasneje pa naj bi deloval tudi v objektu C, ki je nov in ima ustrezna dvigala.

Država ne bo vlagala le v zidove

Bogdan Tušar, generalni direktor direktorata za razvoj zdravstvenega sistema na ministrstvu za zdravje je med obiskom v koroški regijski bolnišnici opozoril, da je ministrstvo lani naredilo velik napredek s sprejemom zakona o investicijah v slovensko zdravstvo. Država poleg gradenj za izboljšanje bivalnih pogojev za zaposlene in paciente načrtuje tudi digitalizacijo in informatizacijo procesov v vseh bolnišnicah.

Država ima po njegovih besedah velike načrte tudi na področju razvoja digitalizacije nasploh, saj je bil sprejet ukrep za okrevanje in odpornost, ki predvideva 84 milijonov evrov, te pa bodo do leta 2026 v celoti namenili za digitalizacijo oziroma za rešitve, ki bodo na nacionalni ravni pripomogle k temu, da zdravstveni sistem premaknejo iz sedanjega v resnično sodoben sistem.

Glas o neutrudnem Devžeju iz slovenjgraške bolnišnice se je že razširil po vsej državi, po njem sprašujejo tudi v sosednji Avstriji.