Pred dopustom: pripravite si potovalno lekarno

V Lekarniški zbornici Slovenije pred poletnim dopustom svetujejo pripravo potovalne lekarne. Na številnih turističnih destinacijah, zlasti bolj oddaljenih, dostop do zdravnika ali lekarne ni hiter ali enostaven, zato potovalna lekarna, ki vključuje osnovno opremo in zdravila, zagotavlja dobrodošlo prvo pomoč, so sporočili iz lekarniške zbornice.

O zdravilih, ki jih je smotrno vzeti na potovanje, se lahko dopustniki pred odhodom na potovanje posvetujejo s farmacevti.« V lekarnah pogosto svetujemo, kaj uporabiti pri zastrupitvah s hrano, alergijskih reakcijah ali vročini pri otroku,« je navedla predsednica zbornice Darja Potočnik Benčič.

Tistim, ki se odpravljajo na dopust, tako svetujejo, da s seboj vzamejo osnovno opremo, kot so sterilne obveze, gaze, povoji, obliži, elastični povoji, razkužilo, škarje in termometer ter zdravila.

Med zdravili izpostavljajo predvsem pripravke proti prehladu, sredstva za zniževanje telesne temperature in lajšanje bolečin, zdravila za vnetje sečil ali spolovil. Ob tem priporočajo uporabo žvečljivih ali topnih tablet, ki omogočajo uporabo brez vode, za otroke pa priporočajo zdravila v obliki sirupov ali svečk. »Zdravila naj turisti zaščitijo pred sončno svetlobo in visokimi temperaturami, saj lahko te zmanjšujejo njihovo učinkovitost,« je opozorila Potočnik Benčičeva.

Ena od pogostejših težav na potovanjih so prebavne težave, kot so driska, zaprtje, zgaga, potovalna slabost, alergije in zastrupitve s hrano. Farmacevti zato priporočajo, da turisti v potovalno lekarno vključijo medicinsko oglje, tablete proti slabosti, rehidracijski prašek, probiotike in odvajalo. Ob potovanjih v bolj tvegana okolja pa priporočajo tudi tablete za filtracijo vode.

Obenem naj dopustniki pred odhodom na potovanje poskrbijo za osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Prav tako naj pridobijo potrdila o cepljenjih in ustrezna dovoljenja za prenos določenih zdravil, če jih zahteva država, v katero odhajajo. V potovalno lekarno pa spadajo tudi izdelki za zaščito pred soncem in oskrbo morebitnih opeklin, pri čemer priporočajo, da za otroke izberejo izdelke z visoko zaščito.