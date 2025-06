V Severno Korejo na dopust? Kim odpira letovišče ob plaži

Severna Koreja bo s 1. julijem odprla obalno letovišče Wonsan Kalma na vzhodni obali, kar naj bi po pričakovanjih voditelja Kim Džong Una spodbudilo turizem v strogo nadzorovani komunistični državi, poročajo tamkajšnji državni mediji, ki jih povzema BBC.

Letovišče, ki se razteza na štiri kilometre dolgi plaži, naj bi sprejelo do 20.000 obiskovalcev in ponuja hotele, restavracije, nakupovalna središča in vodni park; kot opozarja BBC, nobena od teh informacij ni neodvisno preverjena.

Kdaj bo odprto za tujce, ni znano

Letovišče bi moralo biti dokončano že pred šestimi leti, a je bilo zaradi zamud in pandemije odprtje preloženo. Kim, ki je odraščal v luksuzu v Wonsanu, želi mesto, kjer je bila nekoč lokacija za preizkušanje raket, spremeniti v turistični center. Vendar pa trenutno ni znano, kdaj bodo letovišče lahko obiskali tudi tujci.

Medtem ko Severna Koreja ostaja ena najrevnejših držav na svetu in večino sredstev vlaga v vojsko in kult osebnosti družine Kim, nekateri menijo, da bi turizem lahko bil enostaven način za pridobivanje tujega denarja. Tuji obiskovalci prihajajo predvsem iz Kitajske in Rusije, s katerima ima Pjongjang tradicionalno dobre odnose.

Letovišče bi moralo biti dokončano že pred šestimi leti, a je bilo zaradi zamud in pandemije odprtje preloženo. Kim, ki je odraščal v luksuzu v Wonsanu, želi mesto, kjer je bila nekoč lokacija za preizkušanje raket, spremeniti v turistični center. FOTO: AFP

Ljudi bolj zanima Pjongjang

Čeprav je Severna Koreja lani odprla meje za nekatere zahodne turiste, je turizem kmalu zatem znova ustavila brez pojasnila. Turistične agencije menijo, da Wonsan za večino zahodnih obiskovalcev verjetno ne bo zelo privlačen, saj jih bolj zanimajo kraji, kot so Pjongjang, demilitarizirano območje in ostanki komunistične arhitekture.

Kljub temu pa nekateri, kot denimo direktor agencije Uri Tours, menijo, da Severna Koreja ponuja edinstveno izkušnjo za turiste, ki jih zanimajo nekonvencionalne destinacije. Odprtje letovišča, ki ga je Kim označil za »velik, srečen dogodek za celotno državo«, sovpada z okrepljenim sodelovanjem med Severno Korejo in Rusijo. Med drugim sta državi ta teden po petih letih znova odprli tudi neposredno železniško povezavo med Pjongjangom in Moskvo.