Te dni je med slovenskimi zdravniki zavrelo. Mladi zdravniki so analizirali aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva o povišanju plač, ki so ga sindikati podpisali z ministroma za zdravje Janezom Poklukarjem in za delo Janezom Ciglerjem Kraljem prejšnji teden.

Izkazalo se je, da so po novem številna delovna mesta v zdravstveni negi in sociali uvrščena v enake ali celo višje plačne razrede kot zdravniška. Aneks še ni objavljen v uradnem listu.

»Da bi imeli zdravniki, ki smo po zakonu odgovorni za proces zdravljenja, nižje plače od številnih medicinskih sester in ostalih poklicev v zdravstvu, je unikum v svetu,« opozarja Anita Dobrovolec, interventna radiologinja, članica širšega vodstva Mladih zdravnikov Slovenije. Zdravniki se počutijo izigrane in ogoljufane, je dejala.