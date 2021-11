V podjetjih več odsotnosti zaradi bolezni in manj zaradi višje sile

V nadaljevanju preberite:

Zanimalo nas je, kako se z odsotnostjo zaposlenih spopadajo v nekaterih podjetjih. Organizacija dela v tem času je precejšen izziv za pošto Slovenija, saj so v obdobju povečanega prometa. Na to so se pripravili s kadrovskimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi. V prometu so za pomoč v delovni proces vključili več študentov ter najeli pogodbene izvajalce za dostavo paketov. V obeh logističnih centrih, v Ljubljani in Mariboru, bodo po potrebi povečali ekipe zaposlenih in uvedli dodatne delovne izmene.