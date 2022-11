Zdravstveni domovi storitve računajo vsak po svoje

V idrijskem zdravstvenem domu so pacientki zaračunali prenos rentgenskega posnetka na zgoščenko. Izkazalo se je, da je pravna podlaga za zaračunavanje te storitve vprašljiva in da jo nekatere ustanove računajo, druge ne. Dokler ne razčistijo dilem, pacientom v ZD Idrija ne bo treba več plačevati opisane storitve.

V dobi informacijske tehnologije je resda iz dneva v dan manj ljudi, ki rentgenske posnetke preiskav potrebujejo tudi na zgoščenkah, saj ti lahko, če so omrežja dovolj zavarovana, potujejo po interni elektronski pošti. Pa vendar obstajajo najrazličnejši vzroki, zaradi katerih želijo ljudje posnetke imeti tudi v CD-obliki (na primer, ko jih želijo odnesti zdravniku specialistu v drugo ustanovo), za kar pa morajo v nekaterih zdravstvenih domovih plačati, v drugih pa ne. Razlikujejo pa se tudi cene. Za zapis RTG-posnetka na zgoščenko je treba odšteti od enega do sedem evrov, kažejo objavljeni ceniki.

To pa še ni vse. Ponekod to storitev uvrščajo med zdravstvene storitve, drugje pa ne. Zmeda je v zdravstvenih zavodih popolna. Naj ob tem poudarimo, da smo se osredotočili le na storitev zapisa na CD. Zakaj?

Obveščeni smo bili, da so v idrijskem zdravstvenem domu zaračunali posnetek RTG-preiskave v višini pet evrov, pri čemer je pacientko, ki ima sklenjeno osnovno in dopolnilno zavarovanje, zanimala pravna podlaga za plačilo stroška.

Ustavljeno zaračunavanje pacientom

Tomaž Glažar, direktor ZD, je hitro preveril in ugotovil, da imajo zdravstveni domovi očitno res različno prakso pri zaračunavanju: »Nekateri to celo jemljejo kot nezdravstveno storitev in dodatno zaračunavajo DDV. Nekateri pa tega nimajo v cenikih samoplačniških storitev.«

Iz cenikov, dostopnih na spletnih straneh zdravstvenih domov, izhaja, da boste v ZD Krško za zapis posnetka na zgoščenko odšteli pet evrov, v ZD Velenje tri evre, v ZD Tolmin 2,50 evra, v ZD Primoža Ambrožiča v Postojni pa evro. V večini piše, da gre za samoplačniško storitev ali storitev za zunanje naročnike – izvajalce zdravstvenih storitve vključene v mrežo javne zdravstvene službe. Morda je zgoraj omenjena pacientka storitev plačala, ker je bila nanjo napotena iz drugega zdravstvenega doma.

Kakorkoli, v cenikih ZD Maribor in ZD Ljubljana (ZDL) te storitve nismo našli, od štiri do šest evrov pa v ZDL zaračunavajo rentgenske slike na foliji samoplačnikom in naročnikom izven ZDL.

Javni zdravstveni domovi, pri katerih bi pričakovali, do so praksa in cene nekaterih osnovnih storitev poenotene, si med seboj torej bolj konkurirajo kot ljubljanski gostinci pri ponudbi kave.

Glažar je po našem poizvedovanju odkril še, da imajo pri njih v programu za obračun storitve zapisa na CD vnesen nižji znesek, kot velja po ceniku iz leta 2013, ki je še veljaven. Pacientki so tako zaračunali pet evrov, po ceniku pa je ta storitev vredna sedem. A taka odstopanja bodo pri njih kmalu odpravljena, obljublja Glažar: »Na osnovi pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvrševanje proračuna Republike Slovenije je svet zavoda že sprejel pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti. Sprejeta je tudi nova metodologija, na osnovi katere bomo prenovili vse cenike, predvidoma do konca leta, in uredili tudi to vprašanje.«

Na podlagi katere pravne osnove pa lahko pacientom zaračunavajo cedeje, oziroma ali je ta storitev zajeta v osnovno ali dopolnilno zavarovanje? »Po pregledu storitev dejavnosti na ZZZS nisem našel, da je ta storitev del javne zdravstvene službe. To pa še ne pomeni, da ni. Potreboval bom več časa, da to proučimo. Če ugotovim, da je to pravica iz osnovnega ali dopolnilnega zdravstvenega varstva, bomo zaračunani znesek vrnili,« je povedal direktor Glažar. Dokler ne bodo razčistili dileme o pravni osnovi, v ZD Idrija te storitve ne bodo zaračunavali pacientom.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) so pojasnili, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti dolžni zavarovani osebi po izvedbi specialistične zdravstvene storitve izdati izvid, in sicer skladno z zakonom o pacientovih pravicah. »Ob tem je treba pojasniti, da zakonodaja ne določa, na kakšnem nosilcu naj bo izvid (na papirju, zgoščenki, poslan po elektronski pošti ...). Glede na navedeno izvajalec zdravstvene dejavnosti sam izbere, kako bo izdal izvid. Tudi v primeru, da je izvid specialističnega pregleda izdan na CD-nosilcu, je to odločitev izvajalca zdravstvene dejavnosti, in torej ne obstaja podlaga za zaračunanje zavarovani osebi.«