Zdravstveno osebje upravičeno do treh vrst finančnih spodbud

Pripravljavci predloga interventnega zakona v zdravstvu tega še niso javno predstavili. Zdaj je v koalicijskem usklajevanju, zato se ne ve, kako bo njegova dokončna vsebina odstopala od predloga, ki ga predstavljamo danes in smo ga pridobili neuradno.

S predlogom se spreminjajo ureditev področja delovanja javnih zdravstvenih zavodov (natančno so definirani ustanovitelj, organ, ki uresničuje njegove pravice in obveznosti, ter predlagatelj gradiva, sestava in pristojnosti svetov zavodov, katerih ustanoviteljica je država, področje notranje revizije) ter pogoji za zdravstvenega administrativnega sodelavca. Pristojnost za opravljanje upravnega nadzora v zdravstvu in inšpekcijskega nadzora nad področjem varstva pacientovih pravic se prenaša na drug državni organ. Na novo je definiran postopek dogovarjanja o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za koncesije, ki se iztečejo v obdobju veljavnosti tega zakona, pa je predvideno podaljšanje.

Med začasnimi ukrepi je določeno tudi povečanje obsega programa zdravstvene dejavnosti (za namen skrajševanja in odprave čakalnih dob) in posebne določbe v zvezi s poklici v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Ti bodo namreč po novem upravičeni do dodatkov za povečan obseg dela za posebno obremenjeni poklic, za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo in izbiro specializacije iz posebno obremenjenega poklica.