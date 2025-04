Zdravstvo – ujetnik preteklosti

V nadaljevanju preberite:

V poročilu ministrstva za zdravje za preteklo leto je zapisano naslednje:

Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo se povečuje in se je v primerjavi z letom 2018 skoraj potrojilo. Prav tako je prisoten trend povečevanja števila vseh čakajočih od leta 2018, število se je skoraj podvojilo, kar je delno mogoče pričakovati tudi v prihodnje. Skrb vzbujajoč je trend povečevanja števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo, hkrati pa je treba opozoriti tudi na dvom o verodostojnosti podatkov v centralnem sistemu eNaročanje.

Velik problem je odsotnost v mrežo povezanega sodobnega poslovno-strokovnega informacijskega sistema, ki je pogoj za nadzor nad stroški, kakovostjo in varnostjo storitev, za izračun realnih cen storitev, meritorno nagrajevanje ter vodenje zavoda na podlagi ciljev in kazalnikov (Robert Kaplan, David Norton, Uravnoteženi sistem kazalnikov). Problem pri upravljanju zdravstvenega sistema so tudi nepovezani podatki. Na primeru števila zdravnikov družinske medicine, ki ga je prikazalo tudi računsko sodišče v svoji reviziji, iz različnih zbirk podatkov vidimo, da so odstopanja velika. Vzroki za odstopanja so v različnem načinu zajemanja in spremljanja podatkov.