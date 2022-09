Združene barve gasilskih društev na Krasu

Med požarom, ki je julija divjal po Krasu, je bila Kostanjevica središče boja proti ognjeni stihiji. Danes je središče vasi okrašeno z majicami prostovoljnih gasilcev z vseh koncev Slovenije.

Kostanjevica na Krasu je majhen kraj, šteje nekaj več kot 300 duš. Leži dobrih 12 kilometrov južno od Nove Gorice in pet kilometrov zahodno od italijanske meje, če merimo zračno črto. Med požarom, ki je izbruhnil sredi julija in divjal deset dni, je bila Kostanjevica tisto središče, iz katerega so gasilski poveljniki usmerjali dejavnost prostovoljcev, profesionalcev in mednarodne podpore iz zraka. V Kostanjevici je bilo tudi središče, kjer so gasilci dobili osvežilne pijače.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Ko so se gasilci iz vse Slovenije vračali proti domu, so se ustavili v Kostanjevici. Naenkrat so bile ob cesti v središču vasi napeljane vrvi, na katere so začeli gasilci obešati majice z napisi gasilskih društev, ki so sodelovala v spopadu z ognjem.

Šest tednov po zmagi v bitki z ognjenimi zublji majice še vedno visijo. Kostanjevica na Krasu spominja na galerijo na prostem, v kateri je konceptualni umetnik razstavil majice gasilk in gasilcev, ki so nesebično prišli na pomoč na zahodno slovensko mejo. Nekateri so pomagali tudi na drugi strani meje, v Italiji.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Domačin, ki v središču Kostanjevice skrbi za škatlo za prostovoljne prispevke, namenjene gasilcem, je ocenil, da na vrveh ob cesti visi okrog 400 majic. Med njimi je tudi nekaj transparentov z zahvalami domačinov. Večina majic je opremljena z imenom prostovoljnega gasilskega društva. Na eni pa je s flomastrom pripisano pojasnilo, kdo jo je nosil. »Vodni top,« piše na majici.

Kraševci načrtujejo, da bodo vse, ki so pomagali v boju z ognjeno ujmo, v kratkem povabili na veliko gasilsko veselico.