Združeni obvladali požar, a skrbi jih veter

Požar, ki je na območju pod Socerbom izbruhnil v noči na torek, je bil ves včerajšnji dan zamejen, zvečer pa ga je gasilcem uspelo povsem obvladati. Mirno je bilo tudi ponoči. Gasilci izdatno zalivajo rob požara in pregledujejo požarišče. Skrb jim povzroća predvsem veter.

Boj z ognjem je združil sile na obeh straneh meje. Včerajšnji dnevni vodja intervencije Boštjan Majcen iz Gasilske brigade Koper in Tadej Devetak, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šempeter pri Gorici, sta se, denimo, z italijanskimi kolegi dogovorila za dobavo dodatnih količin vode za gašenje, ki je na slovenski strani primanjkuje. Minule dni so hiše v zamejski vasi Prebeneg v Občini Dolina varovali tudi slovenski policisti. Italijani pa so našim ponudili izdatno pomoč iz zraka, ki je bila za gašenje na težko dostopnem terenu izjemnega pomena.

Čez noč je bilo na terenu okoli 120 gasilcev, včeraj pa vse do 130, poleg njih pa je bilo še več deset pripadnikov vojske, policije in drugih služb. Potem ko je poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan že pred dvema dnevoma aktiviral državni načrt ob velikem požaru v naravnem okolju, so se domačim gasilcem pridružili kolegi iz drugih gasilskih regij. Požarišče obsega približno 100 hektarov zemljišč od Ospa in Plavij na slovenski strani, in še 20 hektarov na območju vasi Prebeneg v Občini Dolina, ki je v Italiji. Tam je ogenj dosegel tudi nekaj hiš, medtem ko na slovenski strani naselij ni ogrožal.

Nevaren ples vetrov

V intervencijskem štabu, ki so ga zaradi izbruha požara vzpostavili na Socerbu, je bilo včeraj večkrat slišati, da bo treba z ognjem obračunati do večera. Ves dan je divjala močna burja, ki je bila nevarna zaradi širjenja požarnih žarišč in je oteževala odmet vode iz zraka. Za danes pa so napovedane drugačne vetrovne razmere; zapihal naj bi maestral, ki prihaja z morja proti kopnemu, kar lahko požar ponese proti bližnjim vasem.

Dnevni vodja intervencije ob požaru pri Socerbu Boštjan Majcen iz Gasilske brigade Koper in Tadej Devetak, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šempeter pri Gorici, ob obisku italijanskega štaba. Foto Nataša Čepar

Gasilci so se pri gašenju požara spopadali z zelo zahtevnimi razmerami, saj je gorelo na težko dostopnem terenu, kamor so morali iz svojih vozil speljati celo do 800 metrov cevi. Ključna je bila zato tudi podpora iz zraka – poleg dveh slovenskih vojaških in policijskih helikopterjev so gasila še štiri italijanska zračna plovila – dve specializirani letali kanader in še dva helikopterja. Za koordinacijo zračnih sil je bil zadolžen Tadej Trojner, pripadnik Slovenske vojske. »Treba je poskrbeti, da se plovila v zraku ne ovirajo in da je gašenje čim bolj učinkovito,« je pojasnil. Medtem ko so helikopterji zajemali vodo iz bližnjih bazenov, kamor so jo dovažale cisterne, pa so jo kanaderji kar neposredno iz morja.

Neprekinjeno gasili skoraj 24 ur

»Odzvali smo se takoj, ko smo izvedeli, da gori – bilo je okoli dveh zjutraj – in smo neprekinjeno gasili do enih zjutraj prihodnjega dne. Po nekaj urah počitka smo spet šli nazaj,« je povedal Uroš Lazar iz prostovoljnega gasilskega društva Osp. Približno toliko se je čez noč lahko spočila tudi Diana Colombin, članica Združenja prostovoljnih gasilcev Breg. Enako je bilo s številnimi drugimi domačimi gasilci, med katerimi pa ni bilo slišati pritoževanja, temveč le spodbudne besede. Zelo so se trudili z izdatnim zalivanjem roba požarišča, gozdne preseke za omejitev širjenja ognja pa so naredili kar gradbinci, ki so sicer delali na bližnjem gradbišču za drugi tir.

Zagotovila državnega sekretarja

Intervencijski štab v Socerbu je včeraj obiskal tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved, ki je zagotovil, da bodo storili vse, da ne bi prišlo do redukcij z vodo za gospodinjstva v Istri. Po njegovih besedah vodooskrba ni ogrožena, saj stalno povečujejo količine vode, ki jih z Unca vozijo do Rižanskega vodovoda. Ob izbruhu požara so le začasno preusmerili nekaj cistern z vodo za potrebe gašenja.

Diana Colombin, članica Združenja prostovoljnih gasilcev Breg, si je vzela le malo časa za počitek. Foto Nataša Čepar

Medved je še omenil, da bodo jeseni šli v nakup več zračnih plovil za gašenje požarov. »Bolj kot cena nas skrbijo dobavni roki. Glede na informativno povpraševanje bi bilo mogoče nabaviti dva air traktorja do prihodnjega leta in še dva v letu 2024. Okvirna cena enega znaša štiri milijone evrov. O izboru pa bo seveda odločila stroka,« je dejal.