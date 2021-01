Že pred epidemijo smo nadarjene potisnili na rob

V nadaljevanju preberite:

Otroci so v očeh staršev vedno nekaj posebnega. Marsikateri skoraj zaljubljeno gledajo svojega potomca, prepričani, da takih otroških risbic svet še ni videl, da tako hitro nihče ne računa ali se tako lepo izraža. V preteklosti so šolska tekmovanja postavila stvari na svoje mesto, danes pa jih je toliko, da niti zlata priznanja na državnem tekmovanju niso več tako nedosegljiva. Če le izbereš pravo tekmovanje. Medtem morda izgubljamo resnično nadarjene. Besedo morda smo uporabili zato, ker pravih podatkov nimamo, sistemskega dela z nadarjenimi pravzaprav ni, na kar je opozorilo računsko sodišče. Spremembe se obetajo še letos, a pri Zoisovih štipendijah, ki so od vsega tega odvisne, se še ne bodo poznale.