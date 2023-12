Zelena luč Centru brezogljičnih tehnologij

Kemijski inštitut (KI) bo v Zagorju s 27,3 milijona evrov iz Sklada za pravični prehod vzpostavil Center za demonstracije in usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij (Center DUBT). S tem dobiva Zasavje prvo javno znanstveno-raziskovalno institucijo, s pomočjo katere bo, kot se nadejajo v tej nekdaj pretežno premogovni regiji, lažji tudi prehod v visokotehnološko, nizkoogljično in konkurenčno regijo.

Skoraj četrt stoletja je Zasavje čakalo na priložnost, da se pravično poslovi od premoga. Spomnimo: zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije je bil sprejet v 2000, ko se je začela opuščati tudi premogovna dejavnost – žal brez upoštevanja načel o nadomestitvi izgubljenih delovnih mest in spodbujanju razvoja gospodarstva.

Center DUBT bo po besedah Martina Šikovca, vodje Centra za pravični prehod Zasavja, ki deluje v okviru zasavske regionalne razvojne agencije (RRAZ) in ki ga kot primer odlično zasnovanega mehanizma upravljanja izpostavlja tudi Evropska komisija, deloval v obrtni coni Kisovec. Objekt, kjer bo imel sedež, bodo odkupili od družbe Skitti, ki se namerava predvidoma v letu in pol preseliti na novo lokacijo.

V prvi fazi prek deset delovnih mest

V začetni fazi bo v Centru več kot deset visokokvalificiranih delovnih mest, napredne tehnologije pa bodo razvijali v laboratorijih za vodikove in baterijske tehnologije; obenem napovedujejo tudi raziskave tehnologij za zajem CO 2 iz zraka. Kot pravi dr. Robert Dominko s KI, bodoči vodja Centra, je »po letošnjih katastrofalnih poplavah in očitnih klimatskih spremembah bolj ali manj jasno, da bo treba zmanjšati uporabo fosilnih goriv«. Obenem ima velik del Slovenije težave s prekomerno onesnaženostjo, ki je prav posledica rabe fosilnih goriv, dodaja. Razloge za onesnaženost naših mest gre po njegovem med drugim iskati v elektrifikaciji različnih sektorjev, predvsem mikromobilnosti in osebnih ter dostavnih vozil. Dominko pravi: »Tu veliko breme prevzemajo baterije. Te so sicer že v uporabi, vendar še daleč od optimalne izvedbe. Center bo prispeval k njihovem razvoju in bil v pomoč domači ter tuji industriji pri njihovi vgradnji v različne končne produkte.«

Center DUBT je dokaz, da zmore Zasavje izvesti tudi kompleksne in vplivne projekte. Jani Medvešek, direktor RRAZ

Dobra lastnost baterij je njihova visoko tehnološka razvitost in določena stopnja uveljavitve v raznih segmentih vsakodnevnega življenja, pojasnjuje: »Njihova največja pomanjkljivost pa je prenizka energija na maso ali volumen. Od tu naprej lahko vodikove tehnologije prevzamejo vlogo, torej mobilnost težkih vozil, ladij, in podobno, kot tudi zamenjava goriva v energetsko potratni industriji z gorivi, ki so obogatena z vodikom.«

Bodoči Center DUBT zagotavlja pravično slovo od jam in prehod Zasavja v nizkoogljično regijo. FOTO: Jože Suhadolnik

Tistim, ki se sprašujejo, ali ne bo vsaj deloma vendar še vedno treba uporabljati fosilna goriva, Dominko odgovarja: »To je mogoče nadomestiti z zajemom CO2 iz ozračja in njegovo konverzijo skupaj z vodikom v sintetična goriva. Seveda za vse to potrebujemo obnovljive vire energije.« Center bo deloval tudi na tem področju, zagotavlja, in iskal nove rešitve, kako za okolje čim bolj trajnostno, upoštevajoč tudi socialno-ekonomske dejavnike, zagotoviti zeleni vodik in zajeti čim večje količine CO2 iz ozračja za uporabo v sintetičnih gorivih.

Bodoči steber tehnologij zelenega prehoda

Razvoj omenjenih tehnologij je globalen in ne more biti omejen na regijo ali državo, poudarja Dominko: »Zato smo v prvi fazi dobili številna pisma o namenu za sodelovanje od lokalne skupnosti, bližnjih univerz in domačih podjetij, kot tudi od globalnih podjetij iz Evrope in akademskih institucij.« Center bo glede na opremljenost, fleksibilnost in s kadrom, ki ima bogate izkušnje na omenjenih področjih, po Dominkovem prepričanju predstavljal enega od stebrov evropskega razvoja tehnologij zelenega prehoda.

V prihodnjih dneh se Centru DUBT že obeta prvo - 9-milijonsko predplačilo. Operacijo, ki v okviru pravičnega prehoda Zasavja iz premoga predstavlja strateški projekt, sicer financira ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.