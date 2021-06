Želijo višje cene za hospitalizacije

V splošnem dogovoru, potrjenem pretekli teden, so cene za hospitalizacije bolnikov s covidom-19 precej nižje od tistih, ki so veljale lani. Kot smo pred časom pravilno napovedali, so se v nekaterih primerih zmanjšale tudi za več kot pol. V bolnišnicah so, razumljivo, nezadovoljni, saj bodo izgubili levji delež sredstev, ki jim je lani pripadel prav na račun dragih hospitalizacij bolnikov s covidom-19.