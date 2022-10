Ženske so revnejše, moški pa srečnejši

V nadaljevanju preberite:

Organizacija združenih narodov ob današnjem mednarodnem dnevu starejših, ki poteka pod geslom Odpornost starejših v spreminjajočem se svetu, opozarja na pomembno vlogo starejših žensk, ki jo imajo pri reševanju globalnih izzivov, v pomoč so svojim otrokom, vnukom, bolnim partnerjem, pomembno vlogo imajo tudi kot neformalne oskrbovalke. Hkrati pa je med starejšimi samskimi ženskami veliko revščine, prepogosto so prezrte in diskriminirane.

Na svetu je več kot 700 milijonov ljudi, starejših od 60 let, do leta 2050 jih bo že dve milijardi. V Sloveniji živi 444.743 prebivalcev, ki so stari 65 let in več, kar je dobra petina vseh, med njimi je 193.000 moških in 251.000 žensk, kažejo podatki Sursa. Otrok, mlajših od 14 let, je samo 15 odstotkov.

Prebivalstvo se stara in po napovedih bo čez petdeset let pri nas že 30 odstotkov starejših prebivalcev. Življenjska doba se je v zadnjih stotih letih podaljšala za 30 let. Zato je skrajni čas, da država zagotovi boljše pogoje za življenje starejših, vključno s pokojninami nad pragom revščine in ustrezno organizacijo dolgotrajne oskrbe.