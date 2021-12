»Zgodil se je zadnji korak pri prevzemu RTV Slovenija«

Na mandatno-volilni komisiji so poslanci koalicije skupaj s svojimi »tihimi« podporniki za programske svetnike in nadzornike, ki jih predlagajo poslanske skupine, izvolili le kandidate, ki so jih predlagali sami. Torej za programski svet nekdanjega poslanca Jožefa Jerovška (SDS), Majo Lapornik (NSi), nekdanjo predstavnico za odnose z javnostjo Anušo Gaši (SMC), predstavnika za odnose z javnostjo poslanske skupine Dejana Cesarja (Desus) in Vaneta Gošnika (SNS).

Iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev, ki skupaj štejejo 43 poslancev, so koalicijo že predhodno opozorili na zakon o RTV Slovenija, ki določa, da je pri imenovanju kandidatov, ki jih predlagajo poslanske skupine, treba v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v državnem zboru. Po njihovem torej ni dopustno, da nobena od teh poslanskih skupin nima v organih upravljanja RTV Slovenija svojega kandidata. Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je od predsednika mandatno-volilne komisije in poslanca Desusa Ivana Hršaka zahteval pojasnilo, ali je izglasovani sklep sploh zakonit. V opoziciji namreč menijo, da ni. Tako LMŠ, SD in Levica, ki niso dobile nobenega programskega svetnika, imajo namreč več poslanskih glasov kot NSi, SMC ter Desus in SNS.

»To je politična odločitev, jaz ne morem sugerirati, kako bo, kdo bo glasoval,« mu je odgovoril Hršak in navedel, da bo končno odločitev sprejel državni zbor, ki bo o tem še glasoval. »Zgodil se je zadnji korak pri prevzemu RTV Slovenije,« pa je izpostavil vodja poslancev LMŠ Brane Golubović, ki je opozoril, da s tem uvajajo prakso, da bo lahko vsakokratna koalicija vedno znova povozila opozicijo. Poslanec SAB Andrej Rajh je predlagal, da se do sklepa opredeli tudi zakonodajno-pravna služba. Vodja nepovezanih poslancev Janja Sluga pa je od Hršaka zahtevala pojasnilo, kako bo stal za takšnim sklepom, če bo v državnem zboru izglasovan. Ta ji je odgovoril, da gre za politično odločitev.

Če bo sklep potrjen še na parlamentarni seji, se bo število posameznikov v organih upravljanja RTV Slovenija, ki so blizu koaliciji Janeza Janše, še okrepilo. Skoraj vsi od osmerice izmed skupaj 29 programskih svetnikov, ki jim bo mandat potekel šele čez tri leta in so bili imenovani v času te koalicije, so že zelo naklonjeni zdaj vladajočim in tudi sedanjemu generalnemu direktorju Andreju Grahu Whatmoughu. Ta je kljub drugačnim napovedim že izvedel kadrovske menjave, njegove načrtovane programske spremembe pa so doživele močan odpor kolektiva informativnega programa TV Slovenija.

Izmed kandidatov za osem članov programskega sveta, ki jih poslanci imenujejo na predlog civilne družbe, je mandatno-volilna komisija v imenovanje predlagala tudi Mitjo Čandra, Jurija Pavla Emeršiča, Petra Gregorčiča, Ivana Krambergerja, Žigo Kušarja, Klaro Remec, Jelko Stergel in Matevža Tomšiča.

Tudi v enajstčlanski nadzorni svet, kamor državni zbor imenuje pet nadzornikov, je večina v imenovanje predlagala le kandidate koalicije in tako imenovane konstruktivne opozicije, torej Tamaro Besednjak Valič (SDS), Janeza Čadeža (NSi), Metko Čobec (SMC), Romano Fišer (Desus) in Alenko Vodončnik (SNS).

»43 poslancev tega državnega zbora ne bo imelo v nadzornem svetu niti enega nadzornika,« je ob tej odločitvi opozoril vodja poslancev SD Matjaž Han. »S tem da tako vehementno povozite določila zakona, ki ste jih sami pisali, kažete jasno svoj obraz,« je poslancem SDS in tudi predsedniku mandatno-volilne komisije očitala Sluga, ki je tako kot preostala opozicija napovedala nasprotovanje tem predlogom.

»Ne vem, kako vas ni skrbelo, ko kot največja poslanska skupina nismo imeli predstavnika v nadzornem svetu,« pa jim je odgovorila poslanka SDS Alenka Jeraj, na kar ji je T. Vatovec odgovoril, da je to storila SMC in da so v Levici že takrat opozarjali na to. »Ne glede na to, da se je v preteklosti zgodilo nekaj narobe, mislim, da pravila še vedno veljajo,« je navedel.

Glasovanje o sklepih mandatno-volilne komisije je na seji državnega zbora predvideno za četrtek.