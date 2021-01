Žičničarji računajo na finančno pomoč države

»Gre zgolj in samo za preživetje«

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vrtovec obljubil pomoč

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Združenja slovenskih žičničarjev odločitev vlade, da s petkom prepove uporabo žičniških naprav, ni presenetila. »Glede na pogovore s pristojnimi ministrstvi in premierjem ter glede na epidemiološke razmere je bila skoraj pričakovana,« so zapisali in dodali, da bodo na državo naslovili prošnjo za finančno pomoč oziroma nadomestilo izpada prihodkov.»Glede na to, da bodo smučišča zaradi prepovedi obratovanja praktično izgubila velik del sezone, kar zagotavlja finančne prilive, iz katerih se financirajo do naslednje zime, bomo na državo naslovili prošnjo za finančno pomoč oziroma nadomestilo izpada prihodkov,« so vladno odločitev pospremili v združenju.Kot so dodali, je zimska sezona za večino slovenskih smučišč razmeroma kratka. »Traja do sredine marca, začetka aprila, izjema je Kanin, kjer se snežna odeja obdrži tudi še v maju. Neobratovanje v tem času zato pravzaprav pomeni finančno katastrofo za smučišča, ki je ne bo mogoče več nadoknaditi v prihodnjih mesecih,« so opozorili.Združenje slovenskih žičničarjev bo pripravilo podatke o izpadu prihodkov, v nadaljevanju pogovorov z vlado pa pričakuje posluh in finančno pomoč, sicer se bojijo, da ta panoga, ki je po njihovih navedbah že tako ali tako tehnično in finančno zelo zahtevna, ne bo preživela letošnjega leta. »Gre zgolj in samo za preživetje,« so poudarili.Odločitev o ustavitvi žičniških naprav je po današnji seji vlade oznanil infrastrukturni minister. »Iskreno se opravičujem za to odločitev. Kot pristojni minister, ki sem to predlagal po posvetovanju s stroko, se zavedam, da nas je zima obdarila z obilico snega, ampak epidemiološka slika je žal zelo težka in zaskrbljujoča,« je dejal in lastnikom žičniških naprav obljubil, da jim bo država pomagala kot doslej.Predvideva pa odlok izjemo, in sicer bodo žičniške naprave lahko uporabljali profesionalni kategorizirani športniki za izvedbo tekem in treningov. Ob posebnem soglasju ministrstva za infrastrukturo bo uporaba žičniških naprav za te primere dovoljena, je še pojasnil minister.