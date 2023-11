Zimska oprema od danes obvezna

Od 15. novembra do 15. marca je v Sloveniji obvezna zimska oprema na vseh motornih vozilih, torej zimske pnevmatike ali letne pnevmatike s snežnimi verigami. V prihodnjih mesecih promet prinaša več tveganj, zato je priprava vozila nujna. Ustrezne pnevmatike so ključnega pomena za varno vožnjo, so sporočili iz agencije za varnost prometa (AVP).

Globina profila zimskih pnevmatik ne sme biti manjša od treh milimetrov. Po navedbah AVP lahko globino pnevmatike preverimo z ustreznim merilnikom ali s kovancem za en evro, saj je zlati rob kovanca širok tri milimetre.

AVP poudarja, da so pnevmatike edini stični del vozila s cestiščem, zato je treba poskrbeti, da bo ta vedno optimalen. Poletne pnevmatike namreč ne omogočajo optimalnega oprijema cestišča, kar je še posebej izraženo ob nižjih temperaturah in na spolzkem cestišču. Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi ovinke, opozarja agencija.

Kdaj snežne verige?

Pospeševanje, zavijanje in zaviranje z vozilom je v veliki meri odvisno od oprijema pnevmatik z voziščem, zato morajo vozniki motornih vozil zagotoviti, da so pnevmatike v dobrem stanju ter pravilno napolnjene po priporočilih proizvajalca. Snežne verige na letnih ali zimskih pnevmatikah pa omogočajo najboljši prijem za ekstremne zimske razmere, kot je močno sneženje. Če so potrebne oziroma obvezne, morajo biti verige na pogonskih kolesih.

V zimskem oziroma jesenskem času je priporočljiva tudi večja varnostna razdalja. Pomembno je tudi zagotoviti zadostno bočno razdaljo ob morebitnem prehitevanju pešca ali kolesarja. Pri tem AVP poudarja pazljivost, da vozniki motornih vozil pešcev ali kolesarjev ne poškropijo s snežno brozgo ali vodo, ki zastaja na vozišču.

Ker je brezhibno delovanje zavor nujno za varno vožnjo, agencija svetuje tudi redno preverjanje nivoja zavorne tekočine, ki naj jo vozniki zamenjajo najmanj vsaki dve leti, so poudarili na Agenciji za varnost prometa. Pomembno je tudi, da so žarometi čisti in da delujejo brezhibno, prav tako morajo vozniki pred vožnjo dobro očistiti stekla in tudi led in sneg z vozila. Vozniki naj pred ohladitvami preverijo tudi, ali imajo v rezervoarju za vodo zimsko čistilo za steklo, ki ob uporabi preprečuje zmrzovanje stekla, so navedli na spletni strani.

Globe

V primeru, da voznik za svoje vozilo ni zagotovil predpisane zimske opremo v obdobju, ko je ta obvezna, ga policija lahko kaznuje s predpisano globo 40 evrov. Policisti lahko voznika z višjo globo kaznujejo tudi, če na primer ne očisti motornega vozila tako, da na njem ni snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme ali če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne signalizacije, ki prepoveduje ali omejuje promet na določenem delu ceste, lahko policisti voznika kaznujejo s 1000 evri globe.