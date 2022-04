Življenje teče dalje, a ne za najbolj ranljive

V nadaljevanju preberite:

Pandemija je v bistvu mimo, ukrepi niso več potrebni. Vse se odpira. Nošenje mask niti v notranjih prostorih ni več potrebno, prav tako ne v javnem prevozu, v nekaterih državah ukinjajo karanteno, izolacijo in brezplačno javno testiranje. Družba se je odločila, da je čas, da živimo z boleznijo, v sožitju z novim koronavirusom, in obravnavamo covid-19 kot na primer viruse prehlada in gripo in da to ni več družbeno kritična bolezen.