»Zlorabili so naše ime«

V poročanju nekaterih medijev o tragični smrti 23-letnika v Piranu, ki naj bi preminil zaradi zaužitja usodne mešanice alkohola, zdravil in prepovedanih drog, so se v zadnjih tednih po mnenju Radoslava Marčana, direktorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra, neupravičeno pojavila tudi imena nekaterih njihovih zaposlenih. »Tovrstni, brez dvoma moralno in morda tudi pravno sporni zapisi, blatijo ime in integriteto zdravstvene ustanove in v njej zaposlenih«, je še zapisal.



Nihče od posameznikov, ki so zaposleni v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in omenjenih v medijskih zapisih ni bil prisoten na zabavi, kjer naj bi se zgodil tragičen dogodek, in nihče izmed zaposlenih v bolnišnici ni v povezavi z omenjenim dogodkom v policijski preiskavi, še zatrjuje vodstvo bolnišnice z več kot 110-letno zgodovino in mednarodnim ugledom.



»Valdoltra se uvršča med najboljše ortopedske centre na svetu«, zato se Marčan sprašuje, zakaj prav njih omenjajo v povezavi z nesrečnim dogodkom. »Zakaj se v člankih pojavljajo imena naših zdravnikov? Zakaj vsa ta pompoznost? Gre zgolj za pomanjkanje kakovostnih novic, kjer je družbeno dogajanje že leto dni okrnjeno zaradi epidemije? Gre morda za dekoracijo tragične novice s pompoznimi novicami o nečem, kar naj bi se morda dogajalo v Valdoltri?« Marčan na vse to ne pozna odgovorov, se mu pa, kot pravi, zdi tragično, da se »tako pompozno izkorišča tragično smrt mladega fanta, kar brez dvoma postavlja pod vprašaj integriteto določenega dela slovenskega novinarstva«.

