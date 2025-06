Zmanjševanje škode naj bo temeljno načelo

V nadaljevanju preberite:

Še pred devetdesetimi leti bi nas v ZDA lahko zaprli zaradi pitja vina. V Sudanu pitje alkohola še danes kaznujejo z javnim bičanjem. V 18. stoletju je bilo v Rusiji kajenje tobaka lahko kaznovano s smrtjo, v Prusiji pa so kazensko preganjali celo pitje kave. Danes se nam zdi misel, da bi koga usmrtili zaradi kajenja tobaka ali kazensko preganjali zaradi pitja kave, povsem absurdna. A zapori se še vedno polnijo zaradi uživanja konoplje ali koke. Stroški kaznovanja močno presegajo vrednosti njihovega trga. Prohibicija je torej le družbeni dogovor, ki bi moral temeljiti na sodobnih znanstvenih spoznanjih. Prepoved uporabe drog je dokaj družbeno potratna in neučinkovita – tem bolj, čim bolj so ukrepi restriktivni. A oglejmo si strokovno ozadje.