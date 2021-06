Zmeda s cepljenjem prebolevnikov

V nadaljevanju preberite še:

»Se boste cepili z enim ali dvema odmerkoma? To je vaša odločitev,« je sodelavca, ki je pred sedmimi meseci prebolel covid-19 v cepilnem centru vprašala zdravstvena delavka. Tako kot številni drugi prebolevniki, ki v teh dneh prejemajo vabila na cepljenje proti covidu-19 z drugim odmerkom, je zdaj tudi on v dvomih, ali naj se cepi še drugič, da bo lahko nemoteno potoval ali naj v ostane pri enem odmerku. Kaj pravijo pristojni? Koliko odmerkov je nujnih za brezbrižno dopustovanje prebolevnikov in kakšna je praksa po Evropi?