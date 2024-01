Zmeda: V iskanje novega člana uprave kar brez razpisa

V nadaljevanju preberite:

Še pred začetkom seje sveta RTV Slovenija, ki je po podanem odstopu kot člana uprave formalno razrešil Simona Karduma, ni bilo pravzaprav jasno, kako bo potekalo iskanje novega. Z razpisom ali brez? Zadnje spremembe zakona o RTV Slovenija so ga namreč predvidele v prehodnih določbah, sicer pa je zapisano le, da dva dodatna člana uprave imenuje svet na predlog predsednika uprave – to je zdaj Zvezdan Martić.

In po različnih pravnih nasvetih in drugačni interpretaciji (pre)hitro napisanih zakonodajnih določb so se na razdalji le 800 metrov na ministrstvu za kulturo in RTV Slovenija odločili različno ...