Znana celotna lista kandidatov SD za Bruselj

Potem ko je predlog celotne liste kandidatov in program za evropske volitve potrdilo predsedstvo Socialnih demokratov, ju bo jutri dokončno potrdila volilna konvencija na digitalni seji. Bistvenih presenečenj ne bo – že dolgo je znano, da bosta sedanja evroposlanca Matjaž Nemec in Milan Brglez (SD/S&D) zasedla prvo in zadnje mesto.

Izvedeli smo, da se bodo med njima zvrstili nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš, ki bo na drugem mestu, sledijo minister za kohezijo Aleksander Jevšek, članica mladinskega posvetovalnega odbora predsednice republike Lucija Karnelutti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljević, predsednik območne organizacije SD Celje in direktor Nepremičnine Celje Primož Brvar ter mednarodna sekretarka stranke Neva Grašič.

Kljub številnim željam v stranki – za Delo jih je izrekel tudi Matjaž Han takoj po izvolitvi za predsednika stranke – pa v uvrstitev na listo ni privolila Tanja Fajon, zunanja ministrica, ki je na zadnjih volitvah prejela daleč največ prednostih glasov med vsemi kandidati. Kot vzrok, zakaj tega ni želela, je navedla, da je bila za evropsko poslanko izvoljena že trikrat in da si želi nadaljevati odprte projekte na zunanjem ministrstvu.

Po zadnji aferi zaradi nakupa stavbe na Litijski cesti, zaradi česar so izvolili tudi novo vodstvo, v SD bolj skromno napovedujejo, da je njihov cilj najmanj en poslanski mandat, a po tihem vendarle upajo na ponovitev dveh. Njihov program pa nosi sporočilo, da je spet čas za močno Evropo, ki se je v zadnjem obdobju v primerjavi z velesilama upehala in ni našla pravega odziva na krize. Le tako sta Evropa in Slovenija lahko solidarni, zeleni, inovativni in varni.