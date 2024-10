Znana imena vseh 13 kandidatov za funkcijo

V nadaljevanju preberite:

»Vse bolj se krepi občutek, da se Slovenija oddaljuje od ideala pravne in socialne države ter da postaja družba, v kateri prevladujejo individualni interesi,« je bil Peter Svetina kritičen ob predstavitvi letnega poročila v državnem zboru, zadnjega v tem mandatu varuha človekovih pravic. Sam si želi na tem položaju ostati še šest let, poleg njega pa se je na poziv predsednice države prijavilo še 12 kandidatk in kandidatov. Vendar trenutno nikomur ne kaže, da bi lahko zbral 60 glasov poslancev.