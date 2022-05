Znane ključne prioritete iz koalicijske pogodbe prihajajoče vlade

Znane so ključne prioritete v koalicijski pogodbi, ki bo začrtala delo prihajajoče nove vlade strank Gibanja Svoboda, SD in Levica.

Glede na usklajeno besedilo koalicijske pogodbe, ki jo je STA posredovalo Gibanje Svoboda, nastajajoča koalicija na davčnem in javnofinančnem področju med drugim načrtuje odpravo zadnjih sprememb dohodninske zakonodaje, preoblikovanje fiskalnega pravila z izločitvijo naložb in pogajanja o spremembah načrta za okrevanje.

Koalicija v nastajanju napoveduje vrnitev k socialnemu dialogu v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), dvig minimalne plače, prioritetno reševanje stanovanjske krize in regulacijo cen po potrebi, predvsem za najbolj ranljive.

Koalicijska pogodba prihodnje vlade med zunanjepolitičnimi prioritetami izpostavlja predvsem krepitev podpore razvojne usmerjenosti EU in zelene prihodnosti. Podpirali bodo bolj ambiciozno in učinkovito skupno zunanjo in varnostno politiko EU. Za razliko od predhodne vlade med prioritetami ni več krepitve odnosov z državami Višegrajske skupine.

Med strankami bodoče koalicije usklajen, a še ne dokončno podpisan programski del koalicijske pogodbe na področju zdravstva med drugim predvideva izhodno covidno strategijo, interventni zakon in dovoljeno rabo konoplje v medicinske namene. Popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih in koncesionarjih pa bi s spremembo zakona odpravili.

Na področju kulture so v koalicijski pogodbi med prednostnimi nalogami odprava najbolj spornih političnih odločitev na področju kulture, ohranitev in razvoj neodvisnih medijev, prenova in modernizacija sektorja ter prenova kulturne politike, izboljšanje socialnega položaja samozaposlenih v kulturi in zagotavljanje višjih programskih sredstev.

Bodoči koalicijski partnerji Gibanje Svoboda, SD in Levica se zavzemajo za odpravo prekarnosti, dvig minimalne plače na 800 evrov neto, dvig minimalne pokojnine pa na 700 evrov. Napovedujejo pokojninsko reformo in sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi.

Stranke bodoče koalicije v usklajenem programskem delu koalicijske pogodbe med prioritetami na področju sociale navajajo boj proti revščini in socialni izključenosti. Zavezujejo se, da bodo pri oblikovanju socialnih politik upoštevali problem draginje, spoštovali socialni dialog in oblikovali sistem integracije migrantov v družbo.

Koalicija Gibanja Svobode, SD in Levice želi povrniti integriteto politiki in neodvisnim institucijam. V procese odločanja bo vključena civilna družba in stroka. Zagotovili bodo neodvisnost sodstva, zavzemajo se tudi za decentralizacijo države.

Koalicija v nastajanju se v programskem delu koalicijske pogodbe zavezuje k posodobitvi in nadgradnji javnega izobraževanja skozi proces oblikovanja nove bele knjige. Napovedujejo tudi dvig javnih sredstev za visoko šolstvo do leta 2026 na vsaj 1,5 odstotka BDP, posebno pozornost bodo namenili zaustavitvi bega možganov in privabljanju talentov.

Šport bo v prihajajoči novi vladi sodil pod novo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, del pa bo še vedno pod izobraževanjem. V besedilu koalicijske pogodbe med drugim navajajo nov nacionalni program športa, sistemski pristop k urejanju statusnih pravic športnikov, okrepitev telesne dejavnosti mladih in spodbujanje razvoja športa za vse.