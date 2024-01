Prometnik ni izdal obvestila, pred nesrečo se je pogovarjal o zasebnih zadevah

Slovenske železnice so zaključile interno preiskavo decembrske nesreče, v kateri sta umrla dva delavca.

Kot je na tiskovni konferenci dejal Matjaž Kranjc, direktor nadzornega sveta družbe SŽ – Infrastruktura, je interna preiskava pokazala na izključno človeški faktor. »Vse naprave so delovale brezhibno. Temeljni vzrok za nastanek izrednega dogodka je ta, da progovni prometnik ni oddal najave o vožnji vlaka in vlak ni oddal najave o svojem odhodu s postaje, zaradi česar skupina delavcev ni bila obveščena o vožnji vlaka. Prisotni so bili še moteči faktorji, zaradi katerih omenjeni ni oddal obvestila. Progovni prometnik je neposredno pred dogodkom opravljal pogovor po službenih napravah za privatne namene.«

Kot je še dejal Kranjc, so bili še posredni vzroki, ki bi jih lahko preprečili, če bi ljudje s svojim dejanjem omilili dejanje. »Čuvaj je imel pri sebi izvleček voznega reda in bi se moral zanašati nanj, čeprav ni dobil obvestila o odhodu vlaka. Vlak je imel zamudo, moral bi biti že pred časom na lokaciji. Torej je napako naredil tudi čuvaj, ker se ni zanašal na vozni red.«

Progovni prometnik, ki je, kot kaže interna preiskava, glavni krivec za napako, je bil leta 2017 že enkrat udeležen v incidentu.

Po poročanju Televizije Slovenija je eden od dveh umrlih delavcev podobno nezgodo že doživel in naj bi nadrejene pred usodno nesrečo opozarjal, da prometnik, ki naj bi bil kriv za zadnjo nesrečo, ni primeren za to delo.

Že prejšnji teden je bilo na podlagi ugotovitev ministrstva za infrastrukturo znano, da več udeleženih oseb neposredno pred nesrečo ni izvedlo predpisanih varnostnih protokolov.

Še vedno poteka tudi predkazenski postopek policije, ki se nanaša na preiskavo suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Varnostna priporočila

Varnostna priporočila, ki jih je podjetjem Slovenskih železnic podal preiskovalni organ v železniškem prometu ministrstva za infrastrukturo, med drugim vsebujejo omejitve hitrosti vlakov, ki vozijo mimo delovišč, kontaktne kontrole za avtomatsko zaviranje ter dodatne poduke čuvajev in delavcev o dolžnostih in tveganjih na delovišču.

Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov je upravljavcu javne železniške infrastrukture SŽ-Infrastruktura podala priporočila, naj dela, pri katerih progovne delovne skupine uporabljajo motorne stroje in naprave, ki povzročajo hrup, izvajajo le ob upoštevanju vseh varnostnih elementov predpisanih protokolov. Priporoča tudi omejitev hitrosti vlakov na največ 30 kilometrov na uro, sicer pa do 50 kilometrov na uro v primerih, ko se ne uporabljajo naprave, ki povzročajo hrup.

Mimo delovišč, kjer progovne delovne skupine opravljajo dela, torej po sosednjih tirih, služba priporoča omejitev hitrosti vlakov na največ 50 kilometrov na uro, kar je pogojeno tudi s konfiguracijo proge in z vidnostjo v smeri prihajajočega vlaka.

V primerih, ko vlak na tiru vozi mimo delovišča, kjer progovne delovne skupine izvajajo dela v daljših neprekinjenih časovnih obdobjih v času investicijskega vzdrževanja, priporoča, da se preuči možnost, da se na predpisano razdaljo vpeljane počasne vožnje namestijo kontakte kontrole hitrosti, ki bodo v primeru prekoračitve dovoljene hitrosti določene s počasno vožnjo na vlaku aktivirali avtomatsko zaviranje.

Priporoča tudi, da se čuvaje progovnih delovnih skupin poduči o dolžnostih čuvajev, s poudarkom na spremljanju vlakovnih voženj po izvlečku iz voznega reda. Pred vsakim začetkom del progovnih delovnih skupin pa naj se vse delavce dodatno poduči o tveganjih, ki se nanašajo na krajevne razmere delovišč.

Izvajalcu upravljanja z vlečenimi vozili SŽ-VIT priporoča, da strojevodje vlakov ponovno poduči o dolžnostih med približevanjem delovišču na progi, ki se nanaša na oddajanje signalnega znaka »pazi« s strojno piščaljo, in aktivnem spremljanju razmer na progi, še izhaja iz priporočil.

Lani so se zgodile tri delovne nesreče na železniških tirih, umrle so štiri osebe. Na leto na tirih umre 25 ljudi, 20 je samomorov, večinoma ostalih pa gre za neustrezno prečkanje tirov, ko pešci ne vidijo vlaka. Delovne nesreče so redke, je dejal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. V desetih letih se je na slovenskih železnicah zgodilo pet delovnih nezgod, pri katerih so se delavci poškodovali ali umrli. Tri od teh so se zgodile v preteklem letu.