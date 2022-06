Znižanja DDV (še?) ne bo

V nadaljevanju preberite:

V Španiji bodo znižali DDV na elektriko na pet odstotkov. Tako naj bi pomagali prebivalstvu pri soočanju z draginjo. Enako znižanje predlaga SDS, ob elektriki še za daljinsko ogrevanje in zemeljski plin. Finančni ministrstvo ocenjuje, da bi bil izpad proračunskih prihodkov ob sprejetju opozicijskega predloga dosegel okoli 190 milijonov evrov, a bolj kot to negativnemu stališču do predloga botruje ocena, da bi ob takšni odločitvi morali sprejeti ustrezne spremljevalne ukrepe, ki bi preprečili, da bi se nižji davki prelili v marže. Predsednik vlade Robert Golob načeloma ni naklonjen niti razmisleku o znižanju DDV na prehranske izdelke, a preden bi se morebiti odločili za kaj takšnega, bo treba počakati na skrbni pregled Janševe proračunske zapuščine.