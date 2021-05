Znova so dovoljene kulturne prireditve

Dovoljeno druženje do petdeset oseb. KLJUČNI POUDARKI

07.10 Od danes na prireditvah in shodih dovoljeno zbiranje do 50 oseb

Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih je od danes dovoljeno zbiranje do 50 oseb, medtem ko se jih je doslej lahko zbralo največ deset. Tisti, ki so ob vstopu v državo napoteni v karanteno, pa lahko to znova prekinejo po petih dneh s predložitvijo negativnega izvida testa na novi koronavirus.Za organizirane javne prireditve in javne shode ob najvišjem dovoljenem številu udeležencev še naprej veljajo omejitve glede na velikost prostora. Tako v zaprtih prostorih kot na prostem je lahko en udeleženec na deset kvadratnih metrov oziroma izjemoma več, če gre za člane istega gospodinjstva. V zaprtih prostorih je še naprej obvezna uporaba zaščitnih mask, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti povsod najmanj 1,5 metra.Vlada je ta teden odločila še o nekaterih sprostitvah ukrepov. Od petka so tako dovoljene kulturne prireditve v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Organizatorji morajo zagotoviti sedišča, obiskovalce pa lahko sprejmejo do polovične zasedenosti sedišč. Udeležba je dopustna ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti covida-19.Spremembe so od petka tudi pri verskih obredih. Kot so pojasnili v Slovenski škofovski konferenci, je glede na pojasnila, ki so jih dobili, število udeležencev pri verskem obredu zunaj omejeno na 50 posameznikov oziroma 50 družin. V cerkvah pa te omejitve ni, pač pa veljata omejitvi en posameznik ali družina na deset kvadratnih metrov ob hkratnem pogoju 50-odstotne zasedenosti sedišč - torej mora biti vsaka druga klop prazna.