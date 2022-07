Zopet za isto mizo, a začelo se je z opravičilom

»Prva lastovka seveda ne prinese pomladi, ampak vseeno tudi v sindikalnih organizacijah ocenjujemo potek seje kot pozitiven, veseli nas odziv celotne ministrske ekipe, ki je bila prisotna,« je Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ocenila prvo srečanje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Ta se je ponovno sestal po štirinajstih mesecih, saj so sindikalne centrale izstopile iz tega organa, ker je Janez Janša sprejemal zakone mimo socialnih partnerjev.

Tudi Janšev naslednik Robert Golob ni začel bistveno bolje – interventni zakon v zdravstvu in zakon o nalezljivih boleznih sta bila sprejeta mimo njih –, zato se jim je najprej opravičil. »Mi nismo za to, da ko je zakon sprejet, ta postane nedotakljiv. Ravno obratno. Želimo si, da so vsi ti zakoni živi in da pridemo z novelami, ki bodo predebatirane v širši javnosti in s katerimi bomo iskali čim boljše rešitve v družbenem dialogu,« je zatrdil Golob in napovedal, da bodo nekatere postopke tudi v prihodnje skrajševali – ne zaradi tega, ker želijo izključevati kogarkoli, ampak ker jih po njegovih besedah razmere, zunanje okoliščine silijo k temu, da so zelo hitri in odzivni pri pripravi ukrepov. »Tukaj bomo morali iti hitreje, kot bi si mogoče želeli in bomo poskušali vključenost vseh partnerjev doseči na nekatere malo manj konvencionalne načine,« je napovedal.

Luka Mesec, podpredsednik vlade in minister za delo, je po koncu seje navedel, da bo oblikovana pogajalska skupina, ki bo »pravila igre nekoliko prilagodila«, da se na eni strani socialni partnerji ne bodo počutili šikanirani ali izključeni in na drugi strani, da vlada ne bo videla socialnega dialoga kot cokle v postopku.

S področja, ki ga vodi Mesec, so imeli socialni partnerji pred seboj tudi že konkretne zadeve – po naših informacijah spremembe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki je osnova za morebitno povišanje povračila stroškov prehrane v nadaljevanju. Na tem področju so prav tako že oblikovali pogajalsko skupino.

»Za nas je bilo bistveno, kar je uvodoma povedal predsednik vlade, in sicer, da se vračamo ali pa vsaj obnavljamo socialni dialog in socialno partnerstvo, kot smo ga imeli pred leti, sicer bo verjetno prihajalo do zapletov. Za nas je prav tako bistveno, da lahko sindikati, predstavniki delavskih interesov, enakovredno sodelujemo v postopkih oblikovanja ekonomskih in socialnih politik v tej državi,« pa je povedal Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki je bil izvoljen na funkcijo predsedujočega Ekonomsko-socialnega sveta. Nato ga bo nasledil Jakob Počivavšek, predsednik konfederacije sindikatov Pergam.