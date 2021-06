Zore: Po 30 letih smo tam, kjer smo verjeli, da bomo

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi pri maši za domovino v nasprotju z nekaterimi drugimi mnenji ocenil, da smo po 30 letih tam, kjer smo ob razglasitvi samostojnosti verjeli, da bomo. Morda nismo tam »še v vseh segmentih družbe in vseh podsistemih, a tisti, ki od blizu poznamo delovanje starega sistema, vemo, kakšno pot smo prehodili«.



Nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Zore je namreč spomnil, da je bila v času nekdanjega sistema ogrožena naša materinščina, da so bila nakupovalna središča Slovencev v Trstu ali v Celovcu in da so na primer poznejšega nadškofa Franca Perka zaprli za tri leta zgolj zaradi šale.



Kljub pozitivni oceni doseženega, pa po Zoretovem mnenju še nismo dosegli prav vsega, kar smo želeli, med drugim tega, da »demokratična ne bila samo ureditev, ampak bi demokratično postalo tudi mišljenje in delovanje ljudi«.



Da bomo prišli do tja, se bodo morale po nadškofovi oceni iz delovanja vseh ustanov družbe posloviti revolucionarne prakse in njene »pridobitve«. Treba se bo tudi dogovoriti, »kaj so v resnici tisti temelji, na katerih gradimo hišo naše države«, pri tem pa prepoznati tudi »duhovno zgodovino našega naroda, zgodovino krščanstva«.



»Danes je namreč videti, kot da je nekatere sram krščanstva, ki je vgrajeno v našo preteklost in v marsičem tudi v sedanjost. Tudi Cankarja je bilo sram njegove matere, ker je bila preveč kmetiška, kot je zapisal, a vendar ga je ona rodila in njeno garanje ga je šolalo,« je dejal Zore.



Prepričan je tudi, da bodo morali »nekateri v naši državi iz nasprotovanja začeti delati za«. »Kot odgovorni državljani bomo morali vsi v naše skupno iskanje boljših razmer, večje blaginje in spoštljivega razumevanja prispevati svoje predloge, ki bodo naravnani na ustvarjanje in varovanje skupnega dobrega. Zgolj nasprotovanje vsemu in vsakemu ne gradi ne družbe in ne države, pač pa ju ruši,« je izpostavil Zore.



Opozoril je še, da samostojnosti ne bi bilo brez ljudi, ki so bili pozorni na znamenja časov in so s pretanjenim čutom za dogajanje spoznali, da se je svet za nekaj trenutkov odprl za nove možnosti, in ta trenutek ob sodelovanju mnogih tudi izkoristili.



»Ne glede na vse, kar poslušamo, kdo je bil osamosvojitelj in kdo ne, je dejstvo, da smo imeli sicer najprej res predsedstvo republike Slovenije, samo eden pa je bil prvi predsednik vlade, prvi obrambni, notranji ali drugi resorni minister, le eden je bil prvi poveljnik nastajajoče Slovenske vojske itd. Tega mesta jim v zgodovini slovenske države ne more nihče vzeti,« je dejal.



Zahvalne maše so se udeležili številni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora v Sloveniji, med drugimi predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Igor Zorčič, premier Janez Janša, predsednik DS Alojz Kovšca, pa tudi predsednik avstrijskega parlamenta Wolfgang Sobotka, ki se mudi na obisku v Sloveniji.

