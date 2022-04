Zunaj ostali stranki bivših premierov in dve stalnici parlamentarizma

V nadaljevanju preberite:

Sedanja sestava državnega zbora je veljala za zelo razdrobljeno, saj je državni zbor sestavljalo devet strank. Nova sestava hrama demokracije bo precej manj razdrobljena, saj je štiriodstotni parlamentarni prag prestopilo le pet strank. Pred vrati državnega zbora sta ostali obe stranki bivših premierov, upokojenski Desus in nacionalistična SNS.

Ena od zamujenih priložnosti za konsolidacijo sredinskega in liberalnega prostora je bila leta 2019, ko se je takrat predsednik vlade Marjan Šarec odločil, da za evropske volitve ne bo sestavil skupne liste vseh liberalcev, na kateri bi poleg njegove stranke sodelovali še SMC in Stranka Alenke Bratušek. Vse stranke so po včerajšnjih volitvah parlamentarna preteklost.