Zunanja ministrica glede Palestine bliže opoziciji kot Levici

Na predlog opozicijske Nove Slovenije je parlamentarni odbor za zunanjo politiko (OZP) razpravljal o terorističnem napadu Hamasa na Izrael. Po sicer precej polemični razpravi, kjer je opozicija zahtevala brezpogojno podporo Izraelu, so na koncu soglasno sprejeli sklepe, v katerih so obsodili napad Hamasa na Izrael, obe strani pa pozvali k spoštovanju mednarodnega prava ter vrnitvi k mirovnim pogovorom.

Člani OZP so se tudi poenotili v stališču, da ima Izrael pravico do samoobrambe, a to mora biti v skladu z mednarodnim in humanitarnim pravom. Pozvali so še k umiritvi razmer in vzpostavitvi humanitarnih koridorjev ter izpustitvi talcev. Obe strani pa naj se vrneta k mirovnim pogovorom, ki bodo vodila k rešitvi dveh držav.

Predstavniki obeh opozicijskih strank, NSi in SDS, so bili kritični do predloga vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca, ki je v ponedeljek vlado pozval, naj začne s postopki za priznanje Palestine kot neodvisne države, obsodi Izrael kot državo kršiteljico mednarodnega prava ter vzpostavi sistem nadzora in prepovedi izraelskega blaga, proizvedenega na palestinskih ozemljih. Opozicija je Levici očitala, da s svojimi stališči ruši enotnost slovenskega odziva na zadnje dogajanje na Bližnjem vzhodu.

Na Vatovčeve predloge se je odzvala zunanja ministrica Tanja Fajon in jih označila, da so posledica nerazumevanja strani koalicijskega partnerja. Neuradno smo izvedeli, da slovenska vlada trenutno ne razmišlja o priznanju Palestine. Priznala bi jo le, če bi se za ta korak odločila večina članic EU. Na diplomatski ravni se pojavlja pomislek, da bi se z morebitnim priznanjem Palestine priznalo (ne)demokratično izbrano vodstvo na Zahodnem bregu, pa tudi Hamas v Gazi. Tanja Fajon je danes glede priznanja Palestine dejala, da je pri tem treba doseči konsenz, da pa to ta čas ni prioriteta.

Bivši zunanji minister Anže Logar (SDS) je trdno prepričan, da je Izrael žrtev, Hamas pa agresor. Jernej Vrtovec iz NSi je Hamas označil kot barbarsko oboroženo skupino in jo obtožil, da izkorišča ljudi v Gazi kot živi ščit, rekoč, da je zatorej odziv Izraela upravičen. Tatjana Grief iz Levice pa obsoja nasilje in hkrati dodaja, da je treba obsoditi tudi izraelsko kolektivno kaznovanje prebivalcev v Gazi z onemogočanjem dostopa do osnovnih dobrin.

Civilna družba za priznanje Palestine

»Če Slovenija želi prispevati h končanju nasilja in zaščititi civilno prebivalstvo, mora aktivno nasprotovati izraelskim zločinom proti človeštvu in prenehati podpirati Izrael na politični in gospodarski ravni,« pa je stališče več kot 40 civilnodružbenih organizacij, ki vlado pozivajo k takojšnjemu umiku slovenske podpore izraelske okupacijske politike. Organizacije, kot so Mirovni inštitut, Umanotera in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, vlado pozivajo k priznanju Palestine kot samostojne države.